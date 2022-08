Messina. Uomo trovato morto in casa al Villaggio Aldisio - Tempostretto

A lanciare l'allarme parenti e vicini che non lo vedevano da giorni

MESSINA – Tragedia a Villaggio Aldisio, dove, in una abitazione in via Stefano Magrì, è stato è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 60enne. A dare l’allarme erano stati parenti e vicini, che non lo vedevano da giorni. Non riuscendo ad entrare nell’abitazione, hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo del 60enne riverso sul pavimento, senza vita. Sul luogo sono giunti anche i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso.