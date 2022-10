Messina. Vandali a Forte Ogliastri, vetrate distrutte FOTO - Tempostretto

Amministrazione comunale subito al lavoro per il ripristino

Trenta metri quadrati di parete in vetro ridotti in frantumi da ignoti che hanno preso a pietrate la struttura realizzata per ospitare eventi e conferenze, a Forte Ogliastri.

L’allarme lanciato dall’assessore Enzo Caruso, in sopralluogo per l’attivazione di un cantiere servizio per la pulizia straordinaria del Forte.

“Ancora una volta – dice – si evidenzia la mancanza di senso civico e di rispetto per il bene comune, a discapito degli sforzi impiegati per rimettere in sesto la struttura. In attesa della concessione definitiva da parte dell’Agenzia del Demanio, l’Amministrazione Comunale sta ponendo in essere le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per l’avvio delle procedure orientate alla cogestione del Forte con Enti e Associazioni, a beneficio della Cultura, del Teatro, della Musica e del tempo Libero”.