Messina. Vede arrivare la Polizia e lancia la droga nella casa accanto, arrestato 23enne

In casa aveva un sistema di videosorveglianza ma è stato visto dagli agenti

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato ventitreenne colto nella flagranza di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, sottoposto a perquisizione domiciliare nella sua casa di Catarratti, aveva tentato di disfarsi della droga con ogni probabilità destinata allo spaccio e sottoposta a sequestro.

In particolare, accortosi dell’arrivo degli agenti delle Volanti tramite un sistema di videosorveglianza, il ventitreenne ha tentato di disfarsi di un barattolo contenente circa 150 grammi tra marijuana e hashish, lanciandolo dal terrazzo in un’adiacente casa disabitata.

La manovra, tuttavia, non è passata inosservata, visto che gli equipaggi delle Volanti avevano già circondato l’immobile prima di procedere alla perquisizione.

Non appena gli agenti hanno bussato con insistenza al portone, gli altri operatori posizionati sul retro hanno visto il ventitreenne uscire sulla veranda del piano superiore e lanciare sul retro dell’edificio un barattolo di colore bianco contenente i due diversi tipi di sostanza stupefacente.

All’esito del rito direttissimo, il ventitreenne è stato sottoposto ai domiciliari.