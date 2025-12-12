 Messina. Vede arrivare la Polizia e lancia la droga nella casa accanto, arrestato 23enne

Messina. Vede arrivare la Polizia e lancia la droga nella casa accanto, arrestato 23enne

Redazione

Messina. Vede arrivare la Polizia e lancia la droga nella casa accanto, arrestato 23enne

venerdì 12 Dicembre 2025 - 10:45

In casa aveva un sistema di videosorveglianza ma è stato visto dagli agenti

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato ventitreenne colto nella flagranza di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, sottoposto a perquisizione domiciliare nella sua casa di Catarratti, aveva tentato di disfarsi della droga con ogni probabilità destinata allo spaccio e sottoposta a sequestro.

In particolare, accortosi dell’arrivo degli agenti delle Volanti tramite un sistema di videosorveglianza, il ventitreenne ha tentato di disfarsi di un barattolo contenente circa 150 grammi tra marijuana e hashish, lanciandolo dal terrazzo in un’adiacente casa disabitata.

La manovra, tuttavia, non è passata inosservata, visto che gli equipaggi delle Volanti avevano già circondato l’immobile prima di procedere alla perquisizione.

Non appena gli agenti hanno bussato con insistenza al portone, gli altri operatori posizionati sul retro hanno visto il ventitreenne uscire sulla veranda del piano superiore e lanciare sul retro dell’edificio un barattolo di colore bianco contenente i due diversi tipi di sostanza stupefacente.

All’esito del rito direttissimo, il ventitreenne è stato sottoposto ai domiciliari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Messina. Litorale di Maregrosso, autorizzato il progetto di bonifica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED