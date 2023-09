Messina. Venerdì al cinema Apollo il liceo La Farina presenta il "nuovo" triennio - Tempostretto

"Biologia con curvatura biomedica", "Percorso giuridico" e "Relazioni internazionali": le prestigiose offerte formative dell'istituto di via Oratorio della Pace

MESSINA – La dirigente scolastica del Liceo La Farina, Caterina Celesti, ha dato appuntamento a studenti e genitori dell’ultimo triennio per venerdì 22 settembre, alle ore 8.00, nella sala 1 del Cinema Apollo. Un momento di condivisione tra docenti, studenti e genitori particolarmente sentito poiché, alla presenza dei responsabili dell’Orientamento e della Formazione del Liceo di via Oratorio della Pace, verrà presentata la nuova offerta didattica. In particolare prenderanno parte all’evento il presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina, Giacomo Caudo, che illustrerà il “Percorso di Biologia con curvatura biomedica”. Altro fiore all’occhiello il “Percorso Giuridico” ed il “Percorso di Relazioni Internazionali” tenuto in collaborazione con l’Università degli studi Messina.