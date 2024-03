Messina, venerdì il quarto stop per i lavori all’acquedotto

Città di nuovo senz'acqua, per consentire le operazioni

Amam e Comune di Messina sono già al lavoro al piano operativo e di supporto alla cittadinanza, in vista del quarto distacco idrico programmato per venerdì 15 marzo, al fine di consentire gli interventi strutturali per la mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo.

Le giornate d’interruzione, una al mese, servono a realizzare quegli interventi giudicati decisivi, assieme ai progetti in corso, per arrivare all’obiettivo dell’acqua 24 ore su 24 a Messina.

L’ultima volta, lo scorso 23 febbraio, i lavori si sono fermati per maltempo a Tremestieri e Roccalumera.

Il Coc

Anche stavolta il Coc (Centro operativo comunale) sarà attivo nelle giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo, dalle ore 7 alle 24, per le attività di Protezione civile in città, sino alla normalizzazione dell’erogazione idrica. Sarà possibile rivolgersi al Coc, per segnalare problemi, al recapito telefonico 090-22866.