Messina verso il concerto di Arisa: al Duomo arriva il palco

La cantante si esibirà il 23 dicembre, poi Clementino il 27 e Tutti pazzi per Rds a Capodanno

MESSINA – Mancano 7 giorni al primo dei tre eventi musicali natalizi di Piazza Duomo, che comincia a prepararsi per ospitare la potente e suggestiva voce di Arisa il prossimo 23 dicembre. In piazza sono cominciate le operazioni per il montaggio del palco, che sarà teatro del concerto della cantante italiana ma anche scenario in cui si esibirà il rapper Clementino il 27 dicembre.

E sempre lì, la notte di capodanno, toccherà a Tutti pazzi per Rds con Rossella, Ciccio e Baz “portare” Messina e i messinesi nel 2025. Gli spot sulla radio più ascoltata d’Italia, che menzionano l’evento in riva allo Stretto, si moltiplicano e vengono mandati in onda a raffica, mentre l’attesa in città cresce.

Intanto Messina ha risposto presente, nel weekend, tanto ai primi due giorni dell’evento Binario 1 (che si concluderà oggi con un pomeriggio all’insegna dell’enogastronomia), quanto sabato sera per “Vieni a palazzo”.

