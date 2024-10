Messina. Via Sciascia, il traffico che si crea per colpa di chi ignora il divieto di sosta

Divieto di sosta su entrambi lati di via Leonardo Sciascia, all’incrocio col viale Regina Elena. Il provvedimento è in vigore perché, in quel tratto, la carreggiata è stretta ed è necessario garantire il passaggio in entrambi i sensi di marcia. Peccato che il divieto non venga rispettato quasi mai e così si formano lunghe code perché si viene a creare un transito a senso unico alternato.

La segnalazione di un nostro lettore, Carmelo Caccamo, che ha anche inviato una pec al Comune di Messina e alla Polizia Municipale.

Tra l’altro lo spazio per parcheggiare su uno dei due lati della carreggiata ci sarebbe ma non è sufficiente per farlo su entrambe.

“Oltre alle auto – scrive il lettore – in questo tratto parcheggiano furgoni e camion, con carico e scarico di materiali, per lungo periodo di tempo. In occasione del passaggio di bus e ambulanze c’è un blocco totale della circolazione, con strombazzamenti continui”.