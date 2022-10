La vincita è stata notificata nei giorni scorsi, il biglietto acquistato nel corso dell'ultimo mese

MESSINA – Un cittadino messinese è stato baciato dalla fortuna. La Dea Bendata ha deciso di premiare un ignoto giocatore che grazie a un “gratta e vinci” da 5 euro ne ha messi in tasca 500mila. Sconosciuta l’identità del vincitore, che ha acquistato il tagliando alla tabaccheria “Scorpio” di via Regina Elena 211 in un periodo compreso tra il 7 settembre e il 3 ottobre.