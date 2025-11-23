 Messina, "visita geriatrica fissata nel maggio 2026"

domenica 23 Novembre 2025 - 15:16

Una cittadina segnala la richiesta di un controllo al Policlinico, ottenendo una data lontana. "I tempi si allungano perché è stata chiesta la visita solo in una struttura", è la replica

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Il 21 novembre chiamo il Cup per prenotare visita geriatrica al Policlinico di Messina, dove mio padre è già stato visitato. E la prima data utile con il servizio nazionale è il 28/05/2026, mentre in intramenia è giorno 11/03/2026. Nel frattempo, mio padre, ottantenne, cosa farà? Vorrei che fosse, ancora una volta visitato, per un controllo, dal medico che già lo ha preso in cura”.

Abbiamo contattato il Policlinico e ci è stato risposto che il problema nasce dalla richiesta esplicita, al Centro unico prenotazioni, di essere visitati necessariamente in quella struttura. In questo caso, “i tempi si allungano”.

