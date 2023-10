Messina Volley, coach Russo: "Le avversarie dovranno guardarsi da noi" - Tempostretto

Ultimi momenti di preparazione, Messina Volley inserita nel girone B, coach Russo: "Orgoglioso di allenare 12 ragazze molto professionali"

MESSINA – Continua l’avvicinamento del Messina Volley al prossimo campionato di Serie C femminile FIPAV. In attesa che vengano diramati i calendari da parte della federazione italiana pallavolo, le leonesse giallo-blu si stanno allenando a pieno ritmo nella palestra annessa del “PalaRescifina” agli ordini dei mister Mario Russo e Domenico Rizzo e del preparatore atletico Nicholas Amagliani.

A commentare il momento delle peloritane è il tecnico di Villafranca Mario Russo, al primo anno sulla panchina del team del direttore sportivo Mario Rizzo: “La preparazione procede benissimo e, prima di tutto, vorrei ringraziare i miei collaboratori Mimmo Rizzo e Nicholas Amagliani. Le ragazze stanno rispondendo bene alla preparazione che si è maggiormente incentrata sulla parte fisica ed adesso si sta spostando su quella tattica. Sono orgoglioso di allenare 12 atlete di pallavolo molto professionali e per questo devo dire grazie al mio predecessore. Io vorrei fare dei cambiamenti sul modo di gioco e vedo che le ragazze stanno recependo bene e sono sicuro che arriveremo pronti per l’inizio del campionato. Ho molta fiducia in queste ragazze in quanto le ritengo brave sia tecnicamente che tatticamente”.

Le avversarie del Messina Volley

La formazione peloritana è stata inserita nel girone B dove sfiderà altre 7 squadre di cui soltanto Acireale fuori dalla provincia di Messina. In città il Messina Volley si confronterà con l’Unime e la Trevieffe, mentre in provincia lato tirrenico ci sarà la Nino Romano di Milazzo e la Stefanese Volley, infine lato jonico l’Amando e il Volley Nizza.

Sul girone l’allenatore ha aggiunto: “Io non guardo mai gli avversari, ma loro devono guardare noi. Io sono tranquillo e sereno ed alleno la squadra per come voglio che giochi. Affronteremo gli avversari di volta in volta, punto su punto, set su set e partita su partita. E’ ovvio che la Nino Romano non è da prendere sotto gamba, visto che la passata stagione ha disputato i play-off e poi bisogna considerare anche la Stefanese che è retrocessa dalla Serie B2. Inoltre c’è anche l’Unime, ma noi lavoriamo tranquilli e sereni e soprattutto non sottovaluteremo nessuno”.

