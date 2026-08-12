 Messina, caos sulla A20: auto in panne in galleria e traffico in tilt tra Giostra e Villafranca

Messina, caos sulla A20: auto in panne in galleria e traffico in tilt tra Giostra e Villafranca

Redazione

Messina, caos sulla A20: auto in panne in galleria e traffico in tilt tra Giostra e Villafranca

mercoledì 12 Agosto 2026 - 16:56

I disagi nel pomeriggio di oggi. La Polizia stradale e il Cas intervenuti per rimuovere il veicolo

MESSINA – Un’altra giornata di passione sulle autostrade messinesi. Nel pomeriggio di oggi, gli automobilisti che hanno percorso la A20 in direzione Palermo si sono ritrovati nel cuore di una lunga coda di vetture. Il tutto a causa di un’auto in panne, rimasta ferma all’interno della Galleria Telegrafo.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Stradale e degli addetti del Cas, per rimuovere il veicolo e rimettere in sicurezza la carreggiata.

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