Messina Volley, Rizzo: “Serie C ci sta un pò stretta. Proiettati al futuro”

Venti anni di attività di cui otto in un campionato nazionale con la prima squadra. Il numero uno del club messinese annuncia importanti novità in arrivo

MESSINA – Prende il via la stagione 2024-25 del Messina Volley, che vedrà il sodalizio peloritano

prendere parte al Campionato di Serie C femminile FIPAV.

Importanti novità accompagnano la presentazione della nuova annata agonistica da parte del presidente Mario Rizzo, sia in ambito societario, con l’ingresso di nuovi sponsor e dirigenti, che in ambito tecnico con l’arrivo di nuove atlete al fine di rinforzare il roster giallo-blu.

I ringraziamenti del presidente Rizzo: “Lavoro encomiabile da parte di tutti”

“E’ doveroso innanzitutto ringraziare gli sponsor – inizia il presidente Rizzo – che ci hanno sostenuto nella passata stagione e che hanno riconfermato il loro sostegno per il nuovo campionato; contestualmente diamo il benvenuto ai nuovi partner. Ringrazio anche tutti i collaboratori e i dirigenti che hanno fatto un lavoro encomiabile nella passata stagione e che si apprestano, con tanto entusiasmo, a cominciare questa nuova avventura”.

“Ringrazio lo staff tecnico – continua il presidente – che si è mosso con tanta sapienza e tanta sagacia tattica, per non dimenticare l’ufficio stampa insieme alle testate giornalistiche, locali e non, sia su carta, sul web e anche a livello televisivo”.

Serie C competitiva, si cercherà di andare oltre

“La nuova Serie C si presenta molto competitiva – commenta il massimo esponente del club giallo-blu – visto che ci sono diverse squadre che si sono attrezzate per fare il salto di categoria e noi a livello di competitività non vogliamo essere da meno. Infatti, abbiamo programmato una serie di conferme e di innesti che metteremo a disposizione dello staff tecnico. La nostra intenzione è di fare meglio rispetto alla scorsa stagione, ma al di là di questa classica frase, ad onore del vero, questa categoria, che disputiamo con orgoglio e con piacere, ci sta un po’ stretta”.

Il Messina Volley compie 20 anni con 8 campionati di Serie B2: “E’ una dimostrazione del valore storico di questa società, proiettata al futuro e che poggia le basi sull’esperienza accumulata in tutti questi anni di militanza in questa disciplina sportiva”.

Settore giovanile, si punterà a migliorare l’aspetto qualitativo

Circa il settore giovanile ha aggiunto: “Il settore giovanile per noi è molto importante e lo abbiamo dimostrato con i numeri della passata stagione. Dobbiamo migliorare l’aspetto qualitativo e per questo sono fiducioso visto la qualità del nostro staff tecnico. Non bisogna dimenticare la nostra seconda squadra che ha conquistato il primo posto nel campionato di seconda divisione e questo è motivo di soddisfazione e di orgoglio. Per questo, insieme a mister Rizzo, cercheremo di alzare il livello della seconda squadra che per noi rappresenta un bacino importante per futuri innesti in prima squadra”.

“Nei prossimo giorni – conclude Rizzo – divulgheremo tutte le relative novità”.