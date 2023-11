Messina Volley sconfitta a Santa Teresa. Coach Russo: "Potevamo dare di più" - Tempostretto

Reazione dopo il primo set vinto dalle joniche, ma il Messina Volley cede l'intera posta al quarto. Mario Russo: "Non siamo riuscite a reagire ulteriormente"

Il Messina Volley sconfitto per 3-1 nella trasferta della 3ª giornata del Campionato di Serie C femminile Fipav contro la Soluzioni D’Interni di Santa Teresa. Al primo set combattuto e terminato in favore del team jonico, rispondono le ragazze allenate da mister Mario Russo che però cedono l’intera posta in palio nei succesivi parziali.

“Nel primo set, anche se perso – commenta mister Mario Russo a fine gara – abbiamo giocato bene e il secondo set lo abbiamo vinto tranquillamente. Nel terzo e quarto set le ragazze non sono riuscite più a reagire al gioco del Santa Teresa. Sapevamo che questa era una gara difficile, però potevamo dare di più. Abbiamo tanto lavoro da fare in palestra in quanto noi abbiamo più potenziale di quanto dimostrato in partita. Spero che le ragazze di convincano di quello che sanno fare in quanto sono convinto che possiamo fare molto di più”.

La cronaca

Il primo set parte con il Messina Volley avanti di 4 lunghezze (1-5) con tre punti di Giulia Mondello e il pallonetto di Sara Arena. Coach Alessandro Prestipino chiama time-out ed la rientro, dopo un batti e ribatti, Ausulia Lupica e Barbora Basile concretizzano il pari (11-11). Il parziale si combatte punto a punto fino al doppio vantaggio locale targato Lupica e Alessia De Candia. Mister Russo chiama la pausa e al rientro Mondello accorcia (-1; 23-22). Il pallonetto di De Candia e la palla a terra di Basile chiudono il parziale in favore del team jonico.

Il secondo inizia in equilibrio fino allo strappo ospite che determina un gap di 4 punti (3-7) firmato Mariapia Lorusso. Coach Prestipino chiama la pausa, ma il Messina Volley sale a +6 (6-12) con due pallonetti di capitan Michela Laganà e l’ace di Lorusso. Nuovo time-out locale con il muro di Federica Sicari e dettare il +8 (6-14). Jlenia De Luca e Mondello portano a 10 il vantaggio delle ospiti (11-21), mentre Giulia Santoro e Fabiana Cannata accorciano a -7 (14-21). E’ adesso mister Russo a chiedere la pausa ed al rientro due volte Lorusso traccia il +9 (14-23). Lupica accorcia a -7 (16-23), ma il Messina Volley trova il set-point concretizzato dalla pipe di Mondello.

L’ace di Sonia Camelia e il punto di Santoro aprono il terzo set con le padrone di casa che si portano sul 6-0. Le giallo-blu reagiscono ed accorciano a -2 (6-4) con due punti di Mondello, l’ace di Laganà e il muro di Giulia Perdichizzi. Prestipino chiama la pausa e, dopo un batti e ribatti, la compagine di Santa Teresa a +6 (13-7) con Mariagrazia Ciccarello, Santoro e Lupica. Capitan Floriana Cosentino e compagne allungano ulteriormente (+9; 18-9) e coach Russo chiama time-out. Il Santa Teresa va a +12 (23-11) ed il Messina Volley reagisce accorciando a -7 (23-15) con la pipe e il muro di Lorusso e l’ace di Mondello. La squadra di casa va sul set-point inizialmente annullato da Lorusso, ma concrettizzato dalle ragazze di coach Prestipino (25-16).

Quarto parziale in equilibrio fino al 10-8 locale con due spunti di Lupica. Coach Russo chiama la pausa, ma di nuovo Lupica allunga (+3; 11-8). Sempre le padrone di casa producono un nuovo break che gli consente di concretizzare il +6 (17-11) con Santoro, Cannata e Ciccarello. Lorusso accorcia a -5 (20-15) con Prestipino in time-out. Ancora Lorusso sigla il -3 (20-17), ma tre spunti di Lupica tracciano il +6 (23-17) per il Santa Teresa. Nuovo time-out ospite, ma al rientro Santoro e l’ace di Ciccarello chiudono la partita in favore del team jonico.

Tabellino

Soluzioni d’Interni Santa Teresa – Messina Volley 3-1 (25-22; 16-25; 25-16; 25-17)

Soluzioni D’Interni Santa Teresa: Garufi, Camelia 3, Lupica 21, Basile 4, Cannata 4, De Candia 3, Miano 1, Ciccarello 6, Santoro 12, Maugeri, Bruguglio, Feliciotto, Cosentino (Cap.) (Lib. 1), Frazzica (Lib. 2). All. Prestipino, 2° All. Nicita.

Messina Volley: Dulcetta, Lorusso 14, Sicari 2, Mondello 14, Laganà (Cap.) 8, Perdichizzi 2, Sorbara, De Luca 5, Russo Mat., Pasa, Arena 4, De Grazia (Lib. 1), Scarfì (Lib. 2). All. Russo Mario, 2° All. Rizzo

Arbitri: Lo Presti e Cavallaro.

