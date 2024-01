Messina Volley, Valentina Sorbara: “UniMe squadra preparata”

Serie C - Dopo una lunga sosta, torna in campo la formazione di pallavolo femminile allenata dal duo Gugliandolo-Rizzo

MESSINA – Il 2024 del Messina Volley comincia fra le mura amiche del “PalaRescifina”, con il match valevole per la 6ª giornata del Campionato di Serie C femminile FIPAV contro l’SSD Unime. Le ragazze allenate dal due composto dai mister Michele Gugliandolo e Domenico Rizzo cercheranno la continuità dettata da due vittorie consecutive incontrando lo scoglio guidato da coach Andrea Caristi, reduce nell’ultimo incontro del 2023 dalla sconfitta interna al tie-break contro la battistrada Nigithor di Santo Stefano di Camastra.

Si torna in campo dopo una lunga pausa

“Domenica prossima affronteremo l’Unime in casa – presenta la gara la palleggiatrice giallo-blu Valentina Sorbara – squadra che sta disputando un buon campionato e che sono seguite da un tecnico di esperienza. Noi stiamo lavorando su noi stesse, cercando di studiare l’avversario, anche perché proveniamo da una lunga pausa dovuta alle vacanze natalizie. Mancano due partite alla fine del girone di andata ed ad ogni match stiamo analizzando le nostre prestazioni per poter cercare gli aspetti da migliorare. Gli ultimi risultati ottenuti sono positivi e questo ci dà tanta forza, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di lavorare sulla tecnica e sul lavoro di squadra. In campo cercheremo di dare il massimo”.

