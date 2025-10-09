Messina vuole confermare la Bandiera Blu nel 2026. Ok a progetto da 3 milioni

Approvata la relazione tecnica sul progetto Poc Metro per la sostenibilità costiera

MESSINA – Via libera al percorso per la candidatura alla Bandiera Blu 2026. La giunta Basile ha approvato la relazione tecnica sul progetto, finanziato nell’ambito del Poc Metro 2014-2020 con un importo complessivo di 3 milioni di euro.

La relazione redatta dalla responsabile unica del progetto, arch. Concettina Spagnolo, definisce obiettivi e interventi per mantenere e rafforzare il riconoscimento ottenuto per la prima volta nel 2025.

Le azioni in campo

Un Piano d’Azione triennale (2025-2027) si concentra su quattro macro-categorie della Foundation for Environmental Education (Fee), Fondazione per l’educazione ambientale:

Qualità delle Acque: Intensificazione del monitoraggio e investimenti mirati in reti idriche e sistemi di depurazione. Educazione Ambientale: Realizzazione di pannelli informativi multilingue e potenziamento di eventi e laboratori didattici. Gestione Ambientale: Pulizia costante e meccanizzata degli arenili, installazione di nuovi cestini per la raccolta differenziata e promozione della mobilità sostenibile. Sicurezza e Servizi: Rafforzamento del servizio di salvataggio (con nuove torrette e defibrillatori) e installazione di infrastrutture e ausili per l’accessibilità universale (come sedie Job e passerelle).

La struttura operativa e le risorse finanziarie

Per gestire il progetto, il Comune ha istituito l’ufficio “Programmazione e Promozione Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile – Bandiera Blu“, deputato al coordinamento, alla pianificazione e alla gestione operativa delle attività.

I 3 milioni di euro del finanziamento Poc Metro saranno così ripartiti, con un forte focus sulle risorse umane e sui servizi:

Personale (dipendente PA e non): Oltre 1.350.000 euro sono destinati al costo del personale interno e non dipendente per il project management e la formazione, oltre agli incentivi per funzioni tecniche.

Oltre sono destinati al costo del personale interno e non dipendente per il project management e la formazione, oltre agli incentivi per funzioni tecniche. Servizi Esterni e Lavori: 450.000 euro per servizi esterni.

per servizi esterni. Materiali e Attrezzature: Circa 646.000 euro per materiali, attrezzature inventariabili e di consumo.

Circa per materiali, attrezzature inventariabili e di consumo. Promozione e Pubblicazioni: 224.285 euro specifici per pubblicità e comunicazione (pubblicazioni).

L’approvazione della relazione da parte della Giunta attiva ora tutte le procedure finanziarie e per le successive fasi di progettazione dell’intervento, segnando l’avvio formale del cronoprogramma che prevede l’attuazione degli interventi lungo tutto il 2025 e il 2026.