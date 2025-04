MessinaCon festeggia i primi 10 anni e cambia location: l’annuncio al Day Zero FOTO

Gli organizzatori avranno a disposizione i 50mila mq di Villa Dante. Presentato anche il manifesto: un omaggio di Umberto Giampà al film cult "Ritorno al futuro"

MESSINA – Sarà Villa Dante e non più il Palacultura il teatro del MessinaCon, la fiera del fumetto e dell’intrattenimento organizzata da Stretto Crea e che quest’anno festeggerà il proprio decimo compleanno. L’annuncio è stato dato dal presidente dell’associazione Giuseppe Mulfari e all’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata in occasione del Day Zero, che come di consueto ha visto partecipare molti giovani tra giochi da tavolo, fumetti, arte e cosplay.

Il MessinaCon anche quest’anno durerà tre giorni e animerà Villa Dante il 5, il 6 e il 7 settembre. Emblematica lo locandina dell’evento, realizzata da Umberto Giampà, che celebra il 40esimo compleanno di un cult del cinema come Ritorno al Futuro. Una DeLorean sfreccia in volo davanti a Palazzo Zanca nell’immaginario dell’artista e diventa quasi il simbolo di come la manifestazione voglia proiettarsi al futuro e ingrandirsi ancora.

Soddisfatti gli organizzatori, che avranno a disposizione i 50mila mq di Villa Dante e puntano a riempire l’area tra cosplay, anime, fumetti, stand, musica e tanto altro. E non mancheranno gli ospiti, su cui al momento resta il più stretto riserbo. Stretto Crea, che per il MessinaCon ha il sostegno del Comune di Messina e il supporto di Messina Social City, li annuncerà a inizio estate.