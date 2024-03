MessinAttiva in “missione” a Mortelle: via libera alla pulizia di un tratto di spiaggia

Appuntamento sabato 30 marzo dalle 10.30 alle 12.30 nella zona di via Giacomo Rotondo

MESSINA – MessinAttiva torna in campo sabato 30 marzo, con i volontari pronti a una nuova spiaggia da pulire. Dalle 10.30 alle 12.30 l’attività si concentrerà nella zona nord della città, a Mortelle in via Giacomo Rotondo (indicazioni Maps). Si tratta di una spiaggia poco frequentata ma che rischia di essere tutelata a causa di costanti mareggiate subite nel corso dei mesi. E MessinAttiva vuole farlo con il consueto approccio e con un’attività improntata alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dell’ambiente.

Per partecipare all’iniziativa di pulizia in spiaggia, è sufficiente procurarsi guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti (preferibilmente di materiali biodegradabili e di varie taglie, escludendo quelli neri).