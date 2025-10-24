Meteo. Brusca “scaldata” in arrivo, domenica picchi fino a +27°C ma durerà poche ore

Ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni nel Messinese. E le tendenze della prossima settimana come temperature

METEO MESSINA – Con l’intensificazione dei cosiddetti venti zonali in Atlantico, ossia le forti correnti occidentali che dominano il tempo sulla fascia temperata, l’Italia continua ad essere investita da diverse perturbazioni oceaniche. La traiettoria di questi fronti è però troppo settentrionale, tanto che spesso le estreme regioni Meridionali, in particolare la Sicilia, vengono appena lambite. Fra un fronte e l’altro abbiamo dei richiami di aria calda dalle basse latitudini atlantiche, che fanno aumentare le temperature, rendendo il clima molto mite per il periodo.

Nel corso del prossimo weekend un’avvezione di aria particolarmente calda, di tipo subtropicale marittima (l’origine è il basso Atlantico, non l’Africa), investirà in pieno la Sicilia, attraverso una ventilazione calda di Libeccio, attiva nella giornata domenicale. L’effetto di questa scaldata sarà un sensibile aumento delle temperature, che in alcune zone del Siracusano e Catanese domenica mattina potrebbero raggiungere, se non superare, la soglia dei +28°C +30°C. A Messina la massima domenica potrebbe raggiungere i +26°C +27°C, ma non si escludono picchi poco sotto i +30°C sulla costa tirrenica, quando il Libeccio favonizzerà l’aria, scaldandola per compressione di circa +1°C ogni 100 metri di discesa. Ma occhio alle illusioni. Si tratterà di una scaldata breve, già lunedì le temperature scivoleranno poco sotto le medie del periodo.

Sabato 25 ottobre 2025

Giornata mite e soleggiata al mattino e durante il pomeriggio, macchiata da qualche cirro e nuvola stratificata. Verso sera qualche velatura sul Tirreno, in un contesto di tempo stabile, e molto mite per il periodo. Temperature massime sui +25°C, minime sui +19°C +18°C. Venti da deboli a leggermente moderati da Sud, mentre brezze molto leggere si attiveranno sull’area tirrenica, da Milazzo verso Tusa. Mari da quasi calmi a poco mosso lo Ionio e lo Stretto di Messina.

Domenica 26 ottobre 2025

Tempo stabile e soleggiato, ma con un cielo che tenderà a divenire in parte velato, per il transito di nuvole cirriformi. Durante la giornata, specie verso sera, aumenterà un po’ la copertura nuvolosa, ma si tratterà di nubi del tutto innocue. Da segnalare l’aumento delle temperature, che in città si potranno spingere oltre la soglia dei +25°C +26°C, mentre sulla fascia tirrenica si potrebbero raggiungere anche i +27°C +28°C. Già in serata è atteso un calo termico, con l’arrivo di moderate raffiche di Maestrale. Mari da poco mossi, a mosso in serata il Tirreno.

Tendenza per la prossima settimana

Nella giornata di lunedì 27 ottobre il ramo freddo della perturbazione atlantica attesa sul Centro-Nord sfiorerà il Messinese, portando una maggiore variabilità sulla costa tirrenica e sulla città, dove non si esclude qualche brevissimo e isolato piovasco (la probabilità è bassa 20-30%). Durante la settimana si farà strada una certa variabilità tipica dell’autunno, tra fasi soleggiate e momenti più corrucciati. Al momento, fino ai primi giorni di Novembre, non si intravedono grosse perturbazioni all’orizzonte.