Meteo Messina. Giovedì tempo instabile, ma il 25 aprile migliorerà

Una veloce perturbazione di origine atlantica sta raggiungendo il Sud Italia

Una veloce perturbazione di origine atlantica sta raggiungendo il Sud Italia, causando dell’instabilità anche fra Sicilia e Calabria, con nuvole e precipitazioni sparse. Un breve acquazzone poco fa ha interessato pure Messina, zona centro-sud. Anche se non si tratta di una perturbazione organizzata, come quelle osservate in inverno, in questo periodo dell’anno la crescente intensità della radiazione solare, e l’irraggiamento nelle ore diurne, favoriscono un maggior accumulo di calore che in caso di atmosfera instabile (con aria fredda in quota) può favorire la nascita dei temporali, sia sul mare che sulla terra ferma. Nella giornata di domani avremo un cielo irregolarmente nuvoloso a cui faranno seguito delle piogge sparse. Ma fortunatamente già il 25 aprile, giorno della liberazione, il tempo andrà a migliorare, con ampi tratti di sole, soprattutto nel pomeriggio.

Giovedì 24 aprile 2025

Giornata caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite e spazi di sole alternati a nubi, anche compatte, che nel corso della giornata potranno dare luogo a delle piogge e qualche rovescio, fra la costa tirrenica e lo Stretto di Messina. Maggiori schiarite sull’area ionica, dove qualche pioggia arriverà nel pomeriggio. Migliora in serata. Temperature massime sui +18°C, minime sui +13°C +14°C. Venti moderati da Ovest sul Tirreno, da nord-ovest rafficati sullo Stretto e costa ionica. Mari poco mossi, mosso il Tirreno.

Venerdì 25 aprile 2025

Al mattino sarà presente un po’ di nuvolosità sparsa fra lo Stretto e la costa tirrenica, che dovrebbe diradarsi nel corso della mattinata. Durante la giornata si apriranno ampie zone di sereno, con le temperature massime che toccheranno valori di oltre +19°C +20°C. Qualche nube rimarrà presente solo nelle aree montuose. Ventilazione da debole a moderata da Nord-Ovest e mari poco mossi, mosso il Tirreno per scaduta.

Sabato 26 aprile 2025

Sarà una giornata caratterizzata da un cielo pronto a spaziare dal poco nuvoloso al velato, con nubi stratificate di passaggio. Le temperature massime raggiungeranno valori di +19°C +20°C, con punte anche sopra i +20°C in provincia. Venti deboli settentrionali e mari poco mossi.