Meteo. Il vortice polare nel weekend si fionderà in Sicilia, atteso un calo termico di almeno -8°C

Un cambiamento repentino nelle temperature. Un episodio di maltempo invernale sarà breve ma intenso per il mese di novembre

Preparatevi al cambio di stagione. Stavolta il vortice polare in persona si fionderà fino al cuore del Mediterraneo, isolando una depressione fredda in quota sul Tirreno, in evoluzione verso l’area balcanica entro domenica. Questo episodio di maltempo, dalle caratteristiche invernali, sarà breve, ma intenso per il mese di novembre. Pensate che a 5300 metri questo vortice avrà un nucleo gelido di -30°C, davvero notevole. Nelle prossime ore, l’arrivo da NW (nord-ovest) del fronte freddo di questa nuova perturbazione, darà origine a un nuovo e veloce peggioramento del tempo, con piogge e rovesci, che bagneranno in modo particolare le aree tirreniche della provincia, e in serata pure lo stesso capoluogo.

La veloce avvezione fredda sabato sera, con le isoterme di +0°C e -1°C a 1300 metri, raggiungerà la Sicilia. Sui Nebrodi sono attese le prime nevicate a bassa quota, a partire dai 1300 metri, con neve tonda a quote più basse. Qualche fiocco di neve, ma molto umido, senza accumuli, si potrà vedere pure a Dinnamare e monte Scuderi. Al seguito di questo fronte affluirà aria decisamente più fredda che provocherà un brusco abbassamento delle temperature, a partire da sabato notte, accompagnato da intense raffiche di maestrale e tramontana, che renderanno il Tirreno fino ad agitato.

Sabato 22 novembre 2025

Al mattino persisterà ancora un po’ di instabilità sulle coste tirreniche e nello Stretto, con qualche residua pioggia al mattino, verso l’alba, ma con tendenza a un miglioramento, ma solo temporaneo. Nel pomeriggio un nuovo peggioramento, con piogge e rovesci, investirà la costa tirrenica e successivamente, entro sera, la zona dello Stretto di Messina, accompagnati da forti raffiche di vento, solo sull’area tirrenica, e grandine di piccola taglia (sintomo di aria molto fredda in quota). Sui Nebrodi primi fiocchi dai 1500 metri.

Domenica 23 novembre 2025

Sarà una giornata all’insegna del freddo e del tempo instabile e inaffidabile sulle coste tirreniche e sullo Stretto, con piogge intermittenti al primo mattino, alternate a pause asciutte, anche lunghe. Migliora nel pomeriggio, con ampie schiarite e l’attenuazione della ventilazione di Maestrale entro la serata. Mari da poco mossi a molto mosso il Tirreno. Le temperature massime in pieno giorno non supereranno i +14°C, mentre le minime notturne si attesteranno sui +10°C +11°C a livello del mare. Sarà un’altra giornata molto fredda, tipicamente invernale.

Tendenza per la prossima settimana

Si aprirà un periodo molto vivace con tante perturbazioni pronte a transitare, seppur velocemente, sulla Sicilia, che apporteranno precipitazioni più abbondanti sul versante tirrenico e sullo Stretto. Verso la parte finale della settimana un profondo vortice depressionario potrebbe avvicinarsi alla Sicilia apportando severo maltempo, ma le probabilità al momento non sono elevate. Ma di questo torneremo a parlarne nel prossimo aggiornamento.