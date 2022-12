Meteo Messina: alta pressione e clima mite, qualche piovasco atteso venerdì - Tempostretto

Ecco cosa accadrà nella settimana di Natale

Anche la settimana di Natale sarà dominato dall’anticiclone subtropicale, che salvo un lieve indebolimento atteso fra giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, ci garantirà tempo sostanzialmente stabile e soleggiato, in un contesto climatico mite, almeno fino a Natale. La spinta dell’anticiclone subtropicale verso l’Italia viene spiegata da un nuovo cambio di circolazione, su scala emisferica, dettato da un approfondimento, lungo le latitudini artiche, del vortice polare, che nei prossimi giorni si verserà sul nord America, originando una intensa ondata di gelo.

Generalmente quando in nord America arriva il gelo, una risposta di aria più mite va ad interessare l’Europa, aprendo a fasi climatiche insolitamente miti, con l’alta pressione sul Mediterraneo. Bisogna pero ricordare che l’anticiclone, in inverno, non è sempre sinonimo di sole e bel tempo. Ma spesso può essere accompagnato pure da nuvole basse e qualche pioviggine.

Mercoledì 21 dicembre 2022

Giornata all’insegna del tempo mite e prevalentemente soleggiato, con cieli generalmente poco nuvolosi, o al più parzialmente nuvolosi. Il clima si manterrà ancora piuttosto mite, con temperature massime sui +17°C +18°C, minime sui +13°C. Venti da deboli a molto deboli dai quadranti settentrionali, con mari da quasi calmi a poco mossi.

Giovedì 22 dicembre 2022

Al mattino ancora tempo soleggiato, con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi. Verso sera, pero, si assisterà a un aumento della nuvolosità, soprattutto lungo le coste tirreniche. Cieli maggiormente sgombri di nubi sugli altri settori. Venti generalmente deboli dai quadranti settentrionali, mari da quasi calmi a poco mossi.

Venerdì 23 dicembre 2022

Infiltrazioni di aria umida da nord-ovest produrranno un po’ di nuvolosità fra la costa tirrenica e lo Stretto che diverrà più compatta dalla serata, quando sussisterà il rischio di vedere qualche precipitazione sparsa, per lo piu’ di debole intensità. Venti deboli da nord-ovest e mari poco mossi.

Verso un Natale mite

Anche quest’anno il Natale sarà condizionato da tempo stabile, mite e prevalentemente soleggiato, come ormai da tradizione in questi ultimi anni. Difatti l’alta pressione ci terrà compagnia per buona parte del periodo natalizio, e forse fino alla fine dell’anno.