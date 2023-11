Meteo Messina: brusco calo termico, vento e instabilità, breve tregua fra domenica e lunedì - Tempostretto

In attesa delle piogge autunnali della prossima settimana

Dopo l’eccezionale fase calda (ben prevista in questo articolo) dei giorni scorsi, dove si sono raggiunte punte fino a +30°C in diverse località del catanese e siracusano (peraltro senza scirocco o libeccio), nel corso delle prossime ore assisteremo ad un nuovo radicale cambiamento di circolazione, per la discesa dall’Europa centrale di una modesta e veloce perturbazione, seguita da aria più fresca, d’estrazione scandinava.

Bisogna precisare che la massa d’aria in arrivo, pronta a scivolare dall’area scandinava, non sarà particolarmente fredda. Eppure, dopo l’anomalia termica dei giorni scorsi, con valori di +6°C sopra la media stagionale, nel corso della giornata di domani il calo termico sarà molto intenso, tanto da farci percepire valori ben al di sotto della temperatura reale, causa le sostenute raffiche di vento. Inizialmente di ponente e maestrale in serata, tendenti a ruotare più da tramontana nel corso della giornata di domani. L’aria più fredda in arrivo, inoltre, contribuirà a scalzare lo strato di aria più calda preesistente nei bassi strati, originando annuvolamenti cumuliformi sparsi che entro la serata causeranno delle precipitazioni intermittenti, fra la fascia nebroidea e lo Stretto.

Sabato 18 novembre 2023

Giornata fredda e variabile, con cieli che spazieranno dal poco nuvoloso al nuvoloso, ma con basso rischio di precipitazioni, che saranno maggiormente probabili al mattino lungo la costa tirrenica, soprattutto sulla zona dei Nebrodi. Fra il pomeriggio e la serata si faranno avanti maggiori rasserenamenti, con ampie porzioni di cielo sereno. L’elemento saliente del giorno sarà rappresentato dal vento da N-NW che spirerà a tratti sostenuto (punte di 40/50 km/h), acuendo la sensazione di freddo percepito. La temperatura minima in città crollerà fino ai +13°C +14°C di domenica all’alba. I mari si presenteranno mossi.

Domenica 19 novembre 2023

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con cieli poco nuvolosi e limpidi, mentre la ventilazione settentrionale andrà gradualmente ad attenuarsi, specialmente nel pomeriggio, con una debole/moderata componente da N-NW o NW. Le temperature massime torneranno ad aumentare, con punte fino a +18°C, minime sui +15°C. Mari poco mossi, ancora mosso il Tirreno, con lenta scaduta.

Piogge per la prossima settimana

Dopo un lunedì e un martedì relativamente tranquilli, da mercoledì si potrebbe aprire una interessante fase di maltempo, causa l’isolamento di un vortice depressionario fra la Sardegna e il Tirreno. Questo minimo barico, se confermato, potrebbe finalmente portare un po’ di piogge sull’assettato territorio siciliano, mettendo fine al lungo periodo siccitoso che da svariati mesi sta colpendo l’Isola. In modo particolare le aree interne e il settore ionico.