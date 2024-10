Meteo Messina, ci attende un weekend autunnale

Il soffio delle correnti atlantiche renderà l’aria piuttosto frizzante

Dopo il breve rialzo termico delle ultime ore, indotto dal passaggio di una intensa perturbazione atlantica sulle regioni del centro-nord, nelle prossime ore sulla Sicilia affluirà un’aria decisamente più fresca. E anche moderatamente instabile. Un’aria che, oltre a causare un significativo calo delle temperature, renderà l’atmosfera instabile per buona parte del weekend, con un tempo decisamente autunnale, almeno qui in riva allo Stretto di Messina. Un weekend autunnale con rischio piogge e brevi rovesci.

Il soffio delle correnti atlantiche, inoltre, renderà l’aria piuttosto frizzante. Soprattutto la giornata domenicale sarà piuttosto fresca, con le temperature massime che non supereranno la soglia dei +23°C +24°C, mentre le minime notturne scenderanno attorno i +16°C +17°C.

Sabato 5 ottobre 2024

Giornata nuvolosa e instabile, con nuvole, anche compatte, che daranno origine a piogge e rovesci sparsi, fra la costa tirrenica e lo Stretto di Messina. Questi annuvolamenti si alterneranno a schiarite e spazi soleggiati, un miglioramento generale si vedrà in serata. Andrà meglio sulla costa ionica, dove permarrà un cielo poco nuvoloso, o parzialmente nuvoloso. Le massime in pieno giorno non supereranno i +23°C, mentre le minime notturne toccheranno valori di +17°C. La ventilazione soffierà in genere debole, o al più moderata, sempre da NW. Mari poco mossi, mosso il Tirreno.

Domenica 6 ottobre 2024

Al mattino permarrà una certa variabilità negativa, con un cielo irregolarmente nuvoloso e il rischio di vedere scrosci di pioggia, ma anche veri e propri rovesci, che potranno bagnare la parte più orientale della costa tirrenica e la città, soprattutto in mattinata. Tempo più soleggiato e asciutto sul resto della provincia, con schiarite alternate ad ampi annuvolamenti. La ventilazione soffierà fra il debole e il moderato dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi, mosso il Tirreno.

Tendenza per la prossima settimana

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da condizioni di tempo maggiormente stabile e soleggiato, fra lunedì 7 e martedì 8 ottobre. Fra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre si potrebbe fare strada un importante peggioramento, con la possibilità di piogge e qualche temporale. Ma data la distanza temporale e il basso indice di affidabilità previsionale occorrerà aspettare i prossimi giorni per avere ulteriori conferme.