Meteo Messina: mercoledì rovesci e rischio di temporali dal Tirreno, atteso un crollo termico

Seguiranno processi dinamici che favoriranno lo sviluppo di nubi cumuliformi sul basso Tirreno, foriere di piogge e brevi rovesci anche temporaleschi

Come avevamo prognosticato nell’articolo dello scorso venerdì, dopo la breve fase di super caldo del fine settimana, si sta per aprire un periodo, seppur temporaneo, d’instabilità atmosferica, grazie all’irrompere dal vicino Atlantico delle più fresche correnti atlantiche. Gli effetti del calo termico si percepiranno non prima di stasera e domani, non appena l’aria fresca oceanica avrà sostituito quella afosa africana, preesistente al suolo. Da tale dinamica seguiranno dei processi dinamici che favoriranno lo sviluppo di nubi cumuliformi sul basso Tirreno, foriere di piogge e brevi rovesci, anche di stampo temporalesco. Alcune di queste, visto la presenza di correnti nord-occidentali in quota, si sposteranno lungo la costa messinese e lo Stretto, dando origine ad acquazzoni e rovesci, molto localizzati, ma localmente intensi.

Rischio temporali domani? Ecco perchè

A dare manforte all’attività convettiva (lo sviluppo di moti ascensionali in atmosfera) ci penserà anche il Cape, che domani in tarda mattinata raggiungerà valori di ben 2000/2500 j/kg sul basso Tirreno orientale, a largo delle coste campane e calabresi. Ciò vuol dire che in quell’area le particelle d’aria si muoveranno verso l’alto liberamente, favorendo la nascita di imponenti nubi cumuliformi.L’indice Cape, acronimo di Convective Available Potential Energy, sta per energia potenziale convettiva disponibile, permette di valutare il grado di instabilità dell’aria e di conseguenza la possibile formazione di temporali più o meno intensi. Anche se poi per vedere la nascita di un temporale servono pure altri fattori termodinamici, la presenza di un Cape > 2000 j/kg indica un’alta probabilità di vedere la formazione di temporali energetici fra la Calabria tirrenica (probabilità del 75%) e l’estremo nord-est della Sicilia (probabilità del 65%).

I rovesci attesi domani sullo Stretto.

Mercoledì 3 luglio 2024

Fin dal mattino giornata fresca e instabile, con continua alternanza fra densi annuvolamenti cumuliformi e schiarite, con spazi soleggiati. Al mattino i primi scrosci di pioggia potranno interessare la costa tirrenica, fino allo Stretto. Durante il pomeriggio dal Tirreno si avvicinerà una linea temporalesca che interesserà inizialmente la costa tirrenica, per poi attraversare i Peloritani raggiungendo il capoluogo, con rovesci e temporali. Il passaggio sarà veloce, ma durante questa fase non si può escludere la possibilità di vedere qualche nubifragio localizzato e forti raffiche di vento, soprattutto sul quadrante nord della città, capace di creare qualche allagamento (rimpinguando qualche pozzo cittadino). Fra il pomeriggio e la serata i fenomeni sconfineranno pure sul lato ionico della provincia, colpendo soprattutto l’area più settentrionale. In serata migliora quasi ovunque, anche se sul Tirreno resisterà ancora dell’instabilità, con la possibilità di nuove nuvole cumuliformi in grado di produrre qualche altro breve rovescio di pioggia, soprattutto sulla zona nord. Le temperature massime non supereranno i +26°C, minime sui +19°C.

Il cape fino a valori di 2500 j/kg sul Tirreno orientale favorirà lo sviluppo dei temporali.

Giovedì 4 luglio 2024

Al mattino persisterà ancora dell’instabilità, con il rischio di locali e residui acquazzoni localizzati sulla costa tirrenica del capoluogo e lungo lo Stretto di Messina. Nel corso della giornata le schiarite e gli spazi soleggiati diverranno sempre più ampi, fino a un miglioramento definitivo entro la serata. Tempo più stabile e soleggiato sulla costa ionica, con un cielo poco nuvoloso, o al più parzialmente nuvoloso in mattinata. Continueranno a soffiare moderati venti di maestrale, tendenti a ruotare più da Nord sullo Stretto e sulla costa ionica. Mari poco mossi, mosso il Tirreno. Temperature massime in lieve aumento, fino a +28°C in città, appena -1,5°C sotto la media di luglio.

Venerdì 5 luglio 2024

Torna il bel tempo su tutto il territorio, grazie al rialzo della pressione barometrica, con un cielo che tenderà a divenire poco nuvoloso ovunque. Il soleggiamento maggiore permetterà alle temperature massime di guadagnare qualche grado, fino alla soglia dei +30°C. I venti torneranno a soffiare a regime di brezza, con il ritorno del grecale termico sullo Stretto. Questo tipo di tempo si protrarrà per l’intero weekend di luglio, che sarà condizionato da bel tempo e stabilità.