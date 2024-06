Meteo Messina: torna il super caldo nel weekend (fino a +40°C), poi un calo termico di -14°C a inizio luglio

Lunedì atteso il picco dell'intensa onda di calore, ma a inizio luglio cambierà tutto lo scenario

Dopo il momentaneo calo termico delle ultime ore l’alta pressione di origine nord-africana tornerà a distendersi sul bacino del Mediterraneo, con un promontorio alimentato da masse d’aria molto calde e secche, direttamente provenienti dai deserti della Libia occidentale. Questa spinta dinamica dell’ormai famoso anticiclone subtropicale africano sarà prodotta dall’isolamento, sulla Penisola Iberica, di una latente “goccia fredda” in quota. Proprio per questo l’intensa onda di calore in arrivo nel weekend sarà di breve durata, con un picco atteso nella giornata di lunedì 1 luglio, quando in molte località della Sicilia orientale si supereranno i +40°C, causa l’irrompere “temporaneo” di roventi venti di libeccio in quota.

Ma non finisce qui, anche perché proprio a inizio luglio, dal vicino Atlantico, si avvicineranno correnti più fresche e umide, che sotto una moderata ventilazione nord-occidentale scacceranno via la rovente calura africana, determinando al tempo stesso un autentico tracollo termico, dell’ordine anche di -15°C -16°C in alcune località siciliane, fino a -14°C sul Messinese. Insomma, passeremo da valori sopra media, fra domenica 30 e lunedì 1 luglio, a temperature largamente sotto le medie fra martedì 2 e giovedì 4 luglio. Un importante balzo termico, frutto di un’estate che si sta dimostrando parecchio “avvettiva”.

Sabato 29 luglio 2024

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con velature in aumento a causa dell’afflusso in quota di aria più calda, accompagnata dalla presenza del pulviscolo desertico, in grandi quantità. La presenza delle polveri desertiche favorirà anche lo sviluppo di nubi stratificate che daranno al cielo un aspetto sempre più lattiginoso. Le temperature massime balzeranno sopra la soglia dei +31°C +32°C in città, localmente anche più in provincia. In aumento pure le temperature minime, che di notte non scenderanno al di sotto dei +23°C. Venti deboli a regime di brezza, moderati sullo Stretto dove prevarrà una componente da N-NE. Mari quasi calmo il Tirreno, da poco mosso a mosso lo Ionio, poco mosso lo Stretto.

Domenica 30 luglio

L’ultimo giorno di giugno sarà condizionato dal caldo e da un cielo lattiginoso che indicherà l’arrivo del promontorio anticiclonico africano. Le temperature massime subiranno un ulteriore balzo in avanti, anche a causa dell’indebolimento della ventilazione nei bassi strati e delle sempre più intense “subsidenze” (lente correnti discendenti prodotte dall’anticiclone) che contribuiranno a schiacciare l’aria verso il basso, scaldandola ulteriormente. In queste fasi l’umidità potrebbe scendere sotto il 50%, favorendo un ulteriore aumento dei termometri. Sul capoluogo si potranno toccare i +34°C, con punte di +36°C sui sobborghi collinari. In qualche valle più interna della provincia si toccheranno i +38°C. Venti deboli di brezza, inizialmente da Nord sullo Stretto, in attenuazione dal pomeriggio e successiva rotazione da Sud. Mari quasi calmi, con estese bonacce in serata.

Tendenza per la prossima settimana

Come anticipato in questo articolo, lunedì sarà la giornata più calda, forse una delle più calde dell’intero anno, con i termometri che in provincia potrebbero varcare la soglia dei +40°C, specie sul lato ionico. In città si supereranno diffusamente i +35°C, con un’atmosfera fosca e lattiginosa, con un cielo a tratti reso invisibile dalle polveri desertiche sospese in atmosfera. Ma fortunatamente da martedì 2 luglio la calura batterà in ritirata, con l’arrivo dei temperati venti atlantici, pronti a spazzare via le polveri sahariane, con il ritorno dei cieli blu. Da mercoledì 3 luglio le temperature potrebbero subire un autentico tracollo, perdendo fino a -14°C in alcune località del Messinese, rispetto i valori del fine settimana. Per buona parte della prima decade di luglio il clima sarà un po’ più mite, con valori anche di poco sotto le medie del periodo.