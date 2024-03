Meteo Messina: fine settimana prevalentemente soleggiato, domenica massime di +20°C

Dopo un weekend soleggiato la Settimana Santa si aprirà all'insegna dello scirocco

Ci aspetta un fine settimana all’insegna del tempo prevalentemente soleggiato, anche se fra la notte fra sabato e domenica, e la giornata domenicale, non mancherà il transito di qualche annuvolamento, a tratti pure compatto. Nonostante il tempo, tutto sommato buono, in questo periodo dell’anno bisogna fare molta attenzione all’ampia escursione termica giornaliera, fra giorno e notte. Basti pensare che passeremo da temperature massime di ben +19°C +20°C in pieno giorno, a minime che durante le ore notturne potranno scendere fino a +11°C +12°C.

Sabato 23 marzo 2024

Giornata prevalentemente soleggiata, con un cielo poco nuvoloso o sereno, salvo qualche innocuo addensamento di passaggio al primo mattino. Di giorno, con l’incremento della radiazione solare di fine marzo e la scarsa ventilazione, le temperature massime potrebbero raggiungere i +19°C. La sera però i rasserenamenti permetteranno una rapida dispersione del calore, accumulato durante il giorno, con le minime pronte a scendere sotto la soglia dei +11°C +12°C. Venti molto deboli, a tratti assenti. Mari quasi calmi.

Domenica 24 marzo 2024

La domenica delle Palme vedrà un cielo generalmente poco nuvolosi, o al più parzialmente nuvoloso, mentre sull’area ionica permarranno ampi spazi di sereno. Da segnalare l’aumento delle temperature massime, che in pieno giorno potranno toccare i +20°C, mentre le minime scenderanno a +12°C sul livello del mare. La ventilazione si disporrà fra il debole e il moderato da NW, attenuandosi verso sera. Mari poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

L’inizio della Settimana Santa sarà contraddistinto dal soffio dello scirocco che tornerà a spirare con forza, impetuoso sullo Stretto nel corso della giornata di martedì 26 marzo 2024. L’attivazione dello scirocco sta ad indicare l’irrompere di una intensa perturbazione atlantica, che fra martedì sera e mercoledì causerà dei rovesci e dei temporali sulle coste tirreniche.