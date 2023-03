Meteo Messina: martedì punte di oltre +23°C, ma mercoledì irrompe una burrasca di maestrale - Tempostretto

Temperature in aumento sulla tirrenica, ma da mercoledì brusco calo termico e forti venti di maestrale

Il mese di marzo prosegue mostrando le sue caratteristiche volubili, con fasi soleggiate e asciutte, alternate ad annuvolamenti, forti raffiche di vento e improvvisi scrosci di pioggia. Dopo gli intensi venti di ponente e maestrale del weekend stiamo assistendo ad una temporanea tregua dal maltempo. Ma i cieli limpidi e sereni dureranno davvero poco, non più di 24 ore. Già a partire da domani assisteremo ad un lento aumento della nuvolosità, che precederà il passaggio, in tarda serata, di un fronte freddo. Questo fronte sarà seguito da aria più fredda, d’estrazione polare marittima, che oltre a determinare un brusco calo termico nella giornata di mercoledì, sarà accompagnata da forti venti di maestrale.

Difatti l’ingresso sul bacino centrale del Mediterraneo di questo nucleo di aria polare marittima che dalle latitudini nord atlantiche scivola sulla Francia, tracimando sul Mediterraneo attraverso la valle del Rodano, attraverso forti venti di maestrale che dal Golfo del Leone si espandono alla Sardegna, basso Tirreno e coste della Sicilia settentrionale, con raffiche da Ovest, O-NO e NO fino a oltre 60-70 km/h, localmente anche di più sulle coste tirreniche, nel corso della giornata di mercoledì.

Domani temperature massime oltre i +23°C si potranno raggiungere fra milazzese e barcellonese.

Martedì 14 marzo 2023

Al mattino avremo cieli poco nuvolosi, con velature di passaggio nel corso della mattinata. Nei bassi strati si alzerà una moderata, a tratti pure tesa, ventilazione di ostro che soffierà soprattutto lungo lo Stretto di Messina, per attenuarsi in serata. Le temperature massime saranno ancora elevate, con massime sui +19°C in città, fino a +23°C +24°C nel milazzese e barcellonese (causa effetto favonico dei venti da sud). Fra il tardo pomeriggio e la serata i cieli diverranno irregolarmente nuvolosi, con nubi che si faranno più compatte sulla costa tirrenica, dove non sono esclusi dei piovaschi. Il passaggio del fronte freddo in nottata favorirà una rapida rotazione dei venti a ponente, che soffieranno a tratti intensi sul litorale tirrenico. Mari da mossi a molto mosso in tarda serata il Tirreno a largo.

I forti e burrascosi venti di maestrale attesi mercoledì sulla Sicilia.

Mercoledì 15 marzo 2023

Sarà una giornata condizionata dalla variabilità, dal clima freddo (la massima non supererà i +15°C) e dal soffio degli intensi venti di ponente e maestrale che raggiungeranno l’intensità di burrasca sul basso Tirreno, soffiando con raffiche che potrebbero toccare punte fino a oltre 60-70 km/h, localmente anche di più sulle coste tirreniche e sulle vallate ioniche dei monti Peloritani, dove la ventilazione scivolando verso lo Stretto e lo Ionio tende a accelerare ulteriormente, incanalandosi nelle strettissime vallate dove scorrono le fiumare (effetto Venturi e Channelling). La forte ventilazione da NW spazzerà molto velocemente i nuvoloni che dal Tirreno si muoveranno verso l’area dello Stretto e lo Ionio, scavalcando velocemente i Peloritani. Nono sono esclusi dei brevi rovesci e degli acquazzoni tra la costa tirrenica e la città di Messina. I forti venti nord-occidentali si attenueranno non prima della serata, sotto la soglia d’attenzione. Attenzione al Tirreno che si renderà agitato, con onde significative di 3 metri che produrranno deboli mareggiate sulle coste tirreniche, da Tusa fino al litorale di Mortelle.

Giovedì 16 marzo 2023

Tempo in miglioramento con la rotazione del vento da NW a NNW e progressiva attenuazione nel corso della giornata. In mattinata ancora qualche nube di passaggio fra la costa tirrenica e lo Stretto, ma con tendenza a rapidi rasserenamenti. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della provincia. Le temperature massime si manterranno sui +16°C, mentre le minime si attesteranno sui +13°C a livello del mare. Nei giorni successivi sarà probabile un nuovo aumento delle temperature.