Meteo Messina: nel weekend tempo estivo, sole e temperature sui +30°C - Tempostretto

Proseguirà l'estate settembrina in riva allo Stretto

Dopo l’instabilità prodotta dall’influenza marginale del ciclone “Daniel”, che nelle prossime ore si abbasserà di latitudine sul mar Libico, evolvendosi in una tempesta subtropicale diretta sul Golfo della Sirte, alle nostre latitudini assisteremo ad un ritorno verso condizioni di tempo stabile e soleggiato, sull’esempio del tipico tempo che caratterizza la famosa “estate settembrina”. A parte qualche velatura e nube alta di passaggio domani, il weekend sarà condizionato da tempo stabile, caldo e soleggiato.

Sabato 9 settembre

Al mattino transiterà ancora un po’ di nuvolosità innocua e stratificata che tenderà a dissiparsi nel corso del pomeriggio, lasciando spazio a cieli poco nuvolosi e tanto sole. Nessun cambiamento sotto il profilo termico, con le temperature massime pronte a spingersi sui +29°C +30°C e minime sui +20°C. Mentre i venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con possibili temporanei rinforzi da Nord solo nell’area dello Stretto di Messina. I mari di conseguenza si manterranno poco mossi, ancora mosso lo Ionio con residua onda di scaduta da est.

Domenica 10 settembre

Buone notizie anche per la giornata di domenica che dovrebbe essere caratterizzata da una sostanziale stabilità atmosferica su tutti i settori, dalle Eolie alla costa ionica del taorminese. Insomma il tempo ideale per un’altra bella giornata di mare. Solo dalla serata un po’ di nuvolosità potrebbe transitare sul Tirreno, ma si tratterà di semplici velature in quota. Continuerà a fare un po’ di caldo durante le ore centrali del giorno, con temperature massime che potranno raggiungere i +30°C +31°C. Venti ancora da deboli a moderati settentrionali, in graduale attenuazione dalla serata. Mari poco mossi o quasi calmi, ancora localmente mosso lo Ionio. Sembrerebbe che l’intera seconda decade di settembre possa vedere tempo stabile e soleggiato, con temperature in rialzo da martedì.