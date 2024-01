Meteo Messina: nel weekend tornano freddo e pioggia, atteso un brusco calo termico

Le temperature domani sera subiranno un brusco calo, riportandosi in linea con le medie di gennaio

Come previsto, nell’articolo dei giorni scorsi, in questi giorni stiamo affrontando l’ennesima fase insolitamente calda di un inverno, ancora non pervenuto. Solo ieri in Sicilia si sono battuti diversi record di caldo, per il mese di gennaio, con valori di oltre +24°C +25°C anche nella nostra provincia. Alcuni di questi erano record ultradecennali, rimasti imbattuti da diversi decenni. Ma la cosa ancora più preoccupante riguarda proprio l’aria di origine di questa avvezione calda, che non è il Sahara (dove si origina lo scirocco), bensì l’oceano Atlantico. In questo periodo dall’Atlantico dovrebbero arrivare le fredde e piovose perturbazioni oceaniche, invece le temperature oceaniche sono molto più calde del normale, nel tratto a largo dell’Europa. Questa anomalia, indotta dall’accoppiata El-Nino/cambiamento climatico, sta influenzando pesantemente la circolazione atmosferica sul continente europeo, in modo particolare l’area del nostro Mediterraneo.

Questa fase climatica calda è destinata a durare fino alla mattinata di domani, quando una veloce perturbazione, seguita da aria più fredda, raggiungerà velocemente l’Italia meridionale e la Sicilia, dispensando un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della nuvolosità, a cui faranno seguito piogge, rovesci e anche qualche temporale. Va subito detto che le temperature subiranno un brusco calo, riportandosi in linea con le medie di gennaio. Non ci sarà alcuna ondata di freddo, o peggio gelo. Ma solo un po’ di freddo, normalissimo per il periodo. Si tratterà, inoltre, di una breve parantesi instabile, visto che già domenica il tempo migliorerà, mentre da lunedì 22 gennaio tornerà l’alta pressione, che garantirà nuovamente condizioni di tempo stabile, mite e soleggiato per il periodo.

Sabato 20 gennaio 2024

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con tendenza ad ulteriore incremento della copertura nuvolosa, ad iniziare dall’area tirrenica-nebroidea, verso lo Stretto, e in seguito pure sulla costa ionica. Fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio le prime piogge bagneranno l’area dei Nebrodi e la costa tirrenica, estendendosi verso la città di Messina, con una coperta di nembostrati che apporteranno precipitazioni di debole e moderata intensità. Nel corso del pomeriggio e in serata, con l’arrivo dei primi refoli freddi in quota, non si potranno escludere dei brevi rovesci e dei fenomeni temporaleschi, in traslazione dal basso Tirreno verso lo Stretto e lo Ionio. Al mattino farà ancora caldo, con valori di +17°C +18°C, ma dalla serata il calo termico sarà molto brusco, tanto che i termometri si porteranno a cavallo dei +10°C +11°C, con valori di umidità relativa vicini al 90%. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali, con intense raffiche di tramontana in serata sul Tirreno e grecale sullo Ionio. Mari da mossi fino a molto mossi, a largo, il Tirreno e lo Ionio.

Domenica 21 gennaio 2024

Al mattino ancora residua nuvolosità, specie sull’area tirrenica e sullo Stretto, dove non sono escluse residue precipitazioni. La tendenza è verso un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche, con ampie schiarite e tempo che sarà freddo, ma asciutto. Le massime domenica non supereranno la soglia dei +13°C +14°C, mentre le minime scenderanno, grazie alla maggiore serenità dei cieli, intorno i +10°C +9°C. La giornata sarà caratterizzata da una sostenuta ventilazione di tramontana, che contribuirà a mantenere le temperature sui valori tipici del periodo (in attesa di un nuovo aumento termico nella settimana successiva). I mari si presenteranno tutti mossi, poco mosso lo Stretto di Messina.