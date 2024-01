Meteo Messina: brusco aumento termico in settimana, attese punte di +25°C

Sta per risalire una massa d'aria eccezionalmente calda per la stagione

Dopo il passaggio del fronte atlantico di ieri, che ha portato un altro carico discreto di piogge, nei prossimi giorni assisteremo ad una stabilizzazione della colonna d’aria, per la risalita di un promontorio anticiclonico, di matrice azzorriana. Sul bacino centrale del Mediterraneo il richiamo di aria piuttosto mite dalla Tunisia e dalla Libia avrà l’effetto di rinforzare ulteriormente l’alta pressione, a partire dalla giornata di domani. La nuvolosità stratificata di queste ore lascerà lo spazio, già dalla serata, a maggiori rasserenamenti.

Mercoledì 17 gennaio 2024

La risalita di aria mite e molto secca in quota garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato un po’ ovunque. Solo lungo la bassa costa ionica, fra catanese e basso messinese, sarà presente una residua nuvolosità. Le temperature massime domani potranno spingersi oltre i +17°C, minime sui +14°C +15°C. Venti deboli meridionali e mari poco mossi, quasi calmo il Tirreno sotto costa.

Giovedì 18 gennaio 2024

La giornata vedrà condizioni di tempo stabile e asciutto, con cieli poco nuvolosi o al più un po’ velati, per il passaggio di qualche nube alta e sottile. Le temperature massime, in pieno giorno, potranno spingersi fino a oltre +21°C +22°C, localmente non sono da escludere punte di +24°C +26°C sull’area ionica. Ventilazione debole, prevalentemente dai quadranti meridionali. Mari quasi calmi.

Venerdì 19 gennaio 2024

Ancora prevalenza di cieli parzialmente nuvolosi o al più velati, con clima mite e tempo soleggiato. L’ulteriore afflusso di aria più calda in quota, pronta a far schizzare lo “zero termico” sopra i 2500 metri (brutta notizia per il manto nevoso presente sull’Etna), potrebbe far innalzare ulteriormente le temperature massime, con punte sui +22°C +24°C, specie lungo la costa tirrenica. I venti si disporranno da SE e S-SE, spirando fra il debole e il moderato, in successivo rinforzo dalla serata. Mari da poco mossi a mossi, con moto ondoso in ulteriore aumento in serata su Ionio e Stretto di Messina.

Possibili piogge nel weekend

Le tendenze dei centri di calcolo internazionali ci suggeriscono la possibilità di un peggioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata di sabato 20 gennaio 2024, per il passaggio di una perturbazione, seguita da aria più fredda, pronta a riportare le temperature su valori più consoni per il periodo.