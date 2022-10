Meteo Messina: settimana all'insegna del tempo soleggiato, attenzione all'escursione termica giornaliera - Tempostretto

Fra il giorno e la notte l'escursione termica giornaliera sarà significativa, specie sulle aree più interne

Dopo la fase instabile della scorsa settimana il mese di ottobre inizierà con il ritorno dell’alta pressione delle Azzorre, che distendendosi sul bacino del Mediterraneo garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato un po’ su tutto il territorio messinese, con cieli per lo più poco nuvoloso o al massimo parzialmente nuvolosi. I venti, dopo i temporanei rinforzi da Nord delle ultime ore, tenderanno ad attenuarsi, spirando prevalentemente molto deboli a regime di brezza, con direzioni mutevoli. Il soleggiamento maggiore favorirà anche un lieve aumento delle temperature massime, che in pieno giorno raggiungeranno valori di +24°C +25°C, con punte fino a +26°C. Mentre nelle ore notturne, grazie al maggior irraggiamento notturno (le ore di buio sono ormai superiori a quelle di luce del giorno), le minime potrebbero scivolare sui +17°C, anche +15°C nei sobborghi collinari della città.

Martedì 4 ottobre 2022

L’anticiclone delle Azzorre ci regalerà un’altra giornata prevalentemente soleggiata, con cieli in larga parte poco nuvolosi. Il maggior soleggiamento nelle ore diurne, assieme alla debole ventilazione, permetteranno alle temperature massime di portarsi al di sopra dei +25°C +26°C. Di notte invece la presenza di cieli in larga parte sereni farà in modo che parte del calore accumulato dal terreno nelle ore diurne venga disperso nell’atmosfera, favorendo un maggior raffreddamento, soprattutto in presenza di venti al suolo molto deboli o del tutto assenti. Ciò farà in modo che le minime notturne possano scendere sotto i +17°C, anche meno nelle vallate interne, dove sarà consigliato un abbigliamento un po’ meno leggero.

Crepuscolo su Capo Sant’Alessio. Foto di Daniele Ingemi.

Mercoledì 5 ottobre 2022

Giornata dal tempo stabile e prevalentemente soleggiato, a parte qualche velatura di passaggio in quota. I venti soffieranno generalmente molto deboli, a regime di brezza, mentre i mari si renderanno da quasi calmi a poco mossi. Le temperature massime raggiungeranno i +25°C, minime sui +17°C +18°C, con una discreta escursione termica giornaliera. Anche le giornate di giovedì 6 e venerdì 7 ottobre saranno una sorta di copia/incolla del giorno precedente.

Fino a quando durerà questa fase di stabilità?

Questo tipo di tempo ci dovrebbe tenere compagnia almeno fino al prossimo weekend, vista la persistenza dell’anticiclone azzorriano. Nonostante la protezione anticiclonica pero nel corso della settimana non si possono escludere delle infiltrazioni di aria umida, specialmente in quota, che possano agevolare lo sviluppo di un po’ di nuvolosità, del tutto innocua. Per dei cambiamenti significativi probabilmente bisognerà attendere ancora a lungo. Ma non si può escludere che già dalla prossima settimana si possa riaprire la porta delle piovose perturbazioni atlantiche, che generalmente in questo periodo dell’anno possono dare luogo ad ondate di maltempo particolarmente intense.