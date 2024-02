Meteo Messina: ultimi giorni di bel tempo, ipotesi “sciroccata” nel weekend

Dopo mesi di assenza lo scirocco già da venerdì tornerà a spirare, anche forte, sullo Stretto,. sollevando un bel moto ondoso

Come promesso anche in questo inizio di settimana il tempo continuerà a mantenersi prevalentemente stabile e soleggiato, grazie alla protezione offerta da un imponente anticiclone di blocco, che continua a mantenere lontane le fredde e piovose perturbazioni atlantiche. In sostanza fino alle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 febbraio il tempo si manterrà prevalentemente stabile, mite e soleggiato, anche se non mancherà il passaggio di qualche innocua velatura e qualche annuvolamento lungo lo Stretto di Messina.

Nel frattempo novità importanti arrivano dai centri di calcolo internazionali. Dopo la lunga fase anticiclonica che ha dominato lo scenario meteorologico di queste ultimissime settimane.

Proprio a cavallo del prossimo weekend si vedrà un cambio di circolazione sull’area euro-atlantica, con l’affondo di una saccatura artica, colma di aria gelida a tutte le quote, verso l’Europa centro-occidentale. Ciò si tradurrà nel ritorno dello scirocco lungo lo Stretto, già a partire dalla giornata di venerdì.

Martedì 6 febbraio 2024

Tempo stabile e soleggiato su tutta la provincia, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto qualche innocuo annuvolamento di passaggio al primo mattino sullo Stretto. Le temperature massime potranno raggiungere valori attorno i +17°C, localmente punte di +18°C. Minime sui +11°C +12°C. I venti soffieranno generalmente deboli, rendendo i mari da quasi calmi a poco mossi.

Mercoledì 7 febbraio 2024

Giornata caratterizzata dai cieli poco nuvolosi e dal clima mite durante il giorno, con le temperature massime che nelle ore centrali del giorno potranno superare la soglia dei +17°C. Nelle ore notturne le temperature minime potrebbero raggiungere valori attorno i +11°C +12°C, localmente anche sotto i +10°C. I venti soffieranno deboli, con leggera componente da Nord sullo Stretto, da Sud sulla costa ionica. Mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto.

Venerdì 8 febbraio 2024

Il campo anticiclonico presente sul Mediterraneo continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato, anche se nel corso della giornata non mancherà il transito di velature e nubi alte, associate a un cambio di circolazione a tutte le quote. Nei bassi strati si attiverà una ventilazione di scirocco e ostro che si intensificherà sullo Stretto in serata. Ciò comporterà un aumento del moto ondoso su tutti i mari, in particolare sullo Stretto di Messina, che diverrà mosso.

Nel weekend irromperà lo scirocco intenso

Nel fine settimana, con l’irrompere della saccatura artica fino al cuore del Mediterraneo, i venti di scirocco al suolo subiranno un ulteriore accelerazione, spirando da tesi fino ad intensi lungo l’area dello Stretto di Messina. Lo scirocco infatti sarà il grande protagonista del prossimo fine settimane, tanto da tornare a spirare impetuoso sullo Stretto di Messina, fra sabato e domenica, con un conseguente aumento del moto ondoso fra Ionio e Stretto di Messina e fenomeni d’erosione su tutto il litorale.

Ancora ci sono incertezze temporali, riguardo il passaggio della parte più consistente del sistema frontale, che porterà piogge, rovesci e sicuramente anche qualche locale temporale. Al momento l’arrivo delle piogge sembra posticipato fra le giornate di domenica e lunedì, mentre da martedì, con l’evoluzione della saccatura verso levante, sulla Sicilia irromperanno correnti di aria fredda polare marittima che causeranno un brusco calo delle temperature, e il possibile ritorno della neve sui nostri rilievi.