Meteo Messina: una lunghissima ottobrata ma occhio all'escursione termica fra giorno e notte - Tempostretto

Sta per iniziare una lunghissima ottobrata

Dopo la fine dell’estate boreale c’è ancora tantissimo calore da smaltire in media troposfera, lungo l’intera fascia temperata. Tutto questo calore in eccesso, soprattutto in quota, sta favorendo lo sviluppo di un gigantesco anticiclone di blocco, che dall’Africa nord-occidentale si prolunga fino alla Spagna e al territorio francese, inglobando pure buona parte dell’Italia. L’analisi dei modelli matematici sulle temperature registrate a circa 1500 metri di altezza evidenzia la presenza di un “eccezionale” flusso di aria calda e molto secca, che dalla vasta regione desertica del Maghreb si spinge fino al cuore dell’Europa, con isoterme di oltre +21°C +22°C a 850 hPa.

Anche se non saremo direttamente esposti al flusso molto caldo, in risalita dal Marocco, sull’Italia questo grosso anticiclone subtropicale porterà un lungo periodo di tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate per la stagione e assenza di precipitazioni, da Nord a Sud. Il caldo, grazie al progressivo afflusso di aria via via più calda in quota, diverrà sempre più intenso, tanto che in diverse località si potranno raggiungere, se non addirittura superare, temperature massime di oltre i +29°C +30°C. In particolare sulle regioni del centro-nord, dove per un lunghissimo periodo le temperature si spingeranno su valori di +8°C +10°C superiori alle medie di stagione. Da noi in riva allo Stretto di Messina ci aspettano giornate con temperature massime sui +27°C +28°C, accompagnate da elevati tassi dell’umidità relativa. Fortunatamente, durante le ore serali, l’allungamento delle ore di buio consentirà un maggiore irraggiamento, con conseguente perdita di calore dal terreno tale da rendere le minime decisamente più fresche.

Martedì 3 ottobre 2023

Giornata all’insegna di cieli sereni o poco nuvolosi, con un’atmosfera resa fosca dall’eccessiva umidità accumulata nei bassi strati. Di giorno le temperature massime potranno raggiungere valori di +26°C +27°C, ma lungo la fascia costiera il clima sarà addolcito dal soffio delle brezze termiche. Sul far della sera delle nubi innocue si formeranno lungo i monti che circondano lo Stretto di Messina. I mari di conseguenza si renderanno tutti poco mossi.

Mercoledì 4 ottobre 2023

Giornata sostanzialmente copia/incolla alla precedente, con cieli poco nuvolosi, a tratti leggermente velati dal transito di cirri in alta quota. Qualche nube innocua non mancherà di coprire le cime dei Peloritani e dell’Aspromonte. Le temperature massime in città potranno raggiungere valori di +27°C +28°C, mentre le minime si porteranno a cavallo dei +20°C +19°C, con un’ampia escursione termica fra giorno e notte, anche di oltre 7/8 gradi. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi.

Giovedì 5 ottobre 2023

Questo anticiclone di blocco continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato ovunque, con una marcata escursione termica fra giorno e notte. Durante le ore notturne, grazie ai cieli sereni e all’indebolimento del vento, le temperature minime potranno scendere anche al di sotto dei +20°C +19°C sul livello del mare. Queste differenze di termiche fra il giorno e la notte saranno l’elemento principale da segnalare. Per il resto non si intravedono grossi cambiamenti, non prima delle date del 10-12 ottobre. Ma ancora è troppo presto per sbilanciarsi.