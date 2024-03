Meteo Messina: una Pasqua sahariana tra forte scirocco, polvere desertica e rischio incendi

Saranno giornate molto ventose, sulla costa tirrenica il clima secco spingerà i termometri fino a +30°C

Come vuole la tradizione anche quest’anno il weekend di Pasqua e Pasquetta sarà fortemente condizionato dal soffio dello scirocco, che soprattutto domani tornerà a spirare con forza sullo Stretto di Messina e nella costa tirrenica, fra Mortelle e Barcellona Pozzo di Gotto. Va però detto che lo scirocco, come capita spesso in primavera, avrà effetti diversi fra la costa ionica e quella tirrenica.

Lungo la costa ionica e sullo Stretto, provenendo dal mare freddo, il vento di scirocco sarà accompagnato da valori di umidità relativa molto elevati, che non permetteranno alle temperature di raggiungere valori termici particolarmente elevati, non superando i +23°C +24°C. Addirittura sulla costa ionica, l’aria molto calda proveniente dal Sahara, tenderà a scorrere sopra un “cuscino di aria più fredda”, presente al livello del mare, che oltre a tenere a bada le temperature, creerà un’area di calma, specie nel taorminese, a causa del particolare fenomeno descritto in questo articolo.

I grandi quantitativi di polvere desertica in arrivo nel weekend di Pasqua.

Attesi fino a +30°C sulla costa tirrenica

Tra domani e il giorno di Pasqua su molte località della costa tirrenica si potranno raggiungere valori di oltre +27°C +28°C, con picchi persino prossimi ai +30°C. Come in pieno Luglio. Questo perché i venti di scirocco, dopo aver oltrepassato il crinale dei Peloritani, scivolando sul versante sottovento, in direzione della costa tirrenica, oltre a comprimere l’aria (già in origine molto calda) verso il basso, deumidificandola, determinano una sensibile scaldata. La massa d’aria scivolando dai Peloritani verso la costa tirrenica, perdendo il carico di umidità, guadagnerà circa +1°C ogni 100 metri.

Ciò spiega perché a Pasqua sulle località tirreniche il termometro potrà, localmente, superare i +30°C, mentre nella zona dello Stretto e sulla riviera ionica il clima sarà decisamente più temperato, con aria caliginosa e foschie, con lo scirocco impetuoso sullo Stretto. Mentre nell’area del taorminese si isolerà questo cuscinetto d’aria più fresca e stabile, vicino al mare, che garantirà anche una certa calma. A parte il transito di nubi cirriformi e qualche altocumulo, il cielo si renderà pesantemente velato, o addirittura invisibile, per la presenza di grandi quantitativi di pulviscolo desertico, espulso dai deserti sabbiosi dell’Algeria.

Sabato 30 marzo 2024

La Vigilia di Pasqua sarà la tipica giornata di scirocco, con vento da Sud intenso fra Stretto e costa tirrenica, aria fosca e cielo reso invisibile dal pulviscolo desertico, sollevato dai deserti dell’Algeria e della Libia. Sulla costa tirrenica, nell’area fra Ortoliuzzo e Barcellona, le raffiche di vento di caduta dai Peloritani potrebbero toccare punte di oltre 70/80 km/h. Le temperature raggiungeranno valori di +21°C +22°C, mentre picchi di oltre +26°C +28°C si potranno raggiungere sulla costa tirrenica del messinese. Lo Ionio e lo Stretto si renderanno da mossi a molto mossi, quasi calmo il Tirreno sotto costa.

Domenica 31 marzo 2024

La giornata di Pasqua sembra essere condizionata dallo scirocco, che andrà ad attenuarsi, lasciando un’atmosfera molto fosca e caliginosa, fra nubi alte e polvere desertica in sospensione, con elevati valori di umidità relativa sulla costa ionica e lungo lo Stretto di Messina. Sulla costa tirrenica, invece, il clima sarà decisamente più secco, con temperature massime anche oltre la soglia dei +28°C +30°C, nell’area fra Villafranca e Barcellona, dove si respirerà un clima estivo. Lo Stretto e lo Ionio si renderanno mossi, fino a molto mossi, ma il fetch limitato non accresceranno più di tanto il moto ondoso.

Lunedì 1 aprile 2024

Il giorno di Pasquetta si aprirà all’insegna di un teso vento da Sud, pronto ad attenuarsi nel corso della mattinata, lasciando il posto a moderate raffiche di ponente e maestrale, che potranno toccare velocità di oltre 40/50 km/h. Sui Peloritani le raffiche supereranno pure i 60/70 km/h nei punti meglio esposti, pertanto si sconsigliano i barbecue all’aperto, visto l’elevato rischio di propagazione incendi (l’aria calda e la vegetazione rinsecchita dallo scirocco renderanno elevato il fire index). In città lunedì le massime potranno raggiungere la soglia dei +25°C, prima dello sfondamento delle prime raffiche di maestrale, attese entro il pomeriggio.