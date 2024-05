Meteo Messina: weekend con tante nuvole e poco sole, ecco dove potrebbe piovere

Cosa ci aspetta in questo fine settimana, fra nuvole, qualche pioggia e spazi di sole

METEO MESSINA – Manca davvero poco alla partenza dell’estate 2024, che sotto l’aspetto meteorologico inizierà l’1 di giugno. Malgrado i vari tentativi di ingranare la marcia la bella stagione, al momento, fatica a maturare. Causa un fronte polare ancora basso di latitudine e un anticiclone subtropicale un po’ più sbilanciato del solito, fuori dal Mediterraneo. Ciò sta favorendo l’arrivo di qualche veloce disturbo anche nel corso del fine settimana, che sarà caratterizzato ancora una volta da tante nubi e da pochi spazi soleggiati. Stavolta, pero, il rischio di precipitazioni sarà relegato alle aree più interne, nel pomeriggio di sabato, su ristrette zone del nostro territorio provinciale. Ma ora andiamo a vedere nei dettagli il tempo atteso per questo weekend.

Sabato 25 maggio 2024

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso, per il transito di nubi stratificate, alternate a spazi soleggiati. Durante il primo pomeriggio dell’instabilità scoppierà fra i Nebrodi, l’Etna e il sud dei Peloritani, dove si svilupperanno delle nuvole cumuliformi che daranno luogo a brevi rovesci di pioggia. Questi fenomeni, vista la presenza di una intensa ventilazione occidentale in quota, tenderanno a sconfinare verso la costa ionica, soprattutto nell’area fra Giardini e Santa Teresa di Riva. Minore la probabilità (per ora solo del 30%) di vedere la formazione di qualche improvviso temporale di calore più a nord, capace di interessare pure lo stesso capoluogo.

Ciò potrebbe verificarsi solo nel caso in cui sui Peloritani , fra Monte Veneretta e Pizzo Verna’, si svilupperà qualche cella temporalesca corposa, in grado di generare con i suoi forti scrosci di pioggia forti e fresche raffiche di vento discendenti capaci di sollevare l’aria calda e umida preesistente più a nord (mediante il meccanismo del cold pool), generando un temporale più a Nord, a ridosso dello Stretto. In serata migliora ovunque, con cielo irregolarmente nuvoloso sulla costa ionica e sullo Stretto. Temperature massime in discesa, non oltre i +24°C +25°C, minime sui +16°C.

Le piogge attese nel pomeriggio di sabato 25 maggio.

Domenica 26 maggio 2024

Giornata ancora un po’ instabile al mattino, con nuvolosità diffusa lungo la costa tirrenica e sull’areale dello Stretto di Messina, dove avremo il rischio di vedere qualche piovasco sulla città, probabilità attorno al 50%. Andrà meglio sulla costa ionica, dove il cielo si presenterà poco nuvoloso, o al più parzialmente nuvoloso, con nuvole cumuliformi in sviluppo sui monti nelle ore centrali del giorno. Nel pomeriggio situazione in lento miglioramento anche sulla costa tirrenica e sullo Stretto, dove rimarrà della nuvolosità avvettiva, per lo più composta da cumuli e stratocumuli. Temperature massime sui +25°C, minime attorno i +16°C +17°C. Venti deboli settentrionali e mari poco mossi.