Meteo Messina: weekend con temperature nella media - Tempostretto

Le massime supereranno di poco la soglia dei +30°C.

Dopo la massima di ben +42°C, registrata lo scorso martedì, una delle temperature massime più alte di sempre registrate a Messina, dopo lo storico record di +43,6°C dell’agosto del 1999, anche in riva allo Stretto di Messina l’estate è tornata sui suoi regolari canoni stagionali. I venti atlantici, con un sostenuto maestrale, mercoledì hanno provocato un calo termico di oltre -12°C che ha riportato i valori termici nella normalità stagionale.

Sabato 29 luglio 2023

Sarà una giornata dal tipico tempo estivo, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima caldo e ben soleggiato per l’intera giornata. Al calar della sera qualche nube si potrebbe affacciare sui rilievi che circondano lo Stretto di Messina. Le temperature massime in città non supereranno i +30°C +31°C, mentre le minime si attesteranno sui +23°C +24°C. Venti deboli a regime di brezza, con prevalenza del grecale lungo lo Stretto e sulle coste tirreniche, mentre una ventilazione di ostro e scirocco prevarrà sul litorale ionico. Mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto e lo Ionio.

Domenica 30 luglio 2023

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con il cielo che apparirà leggermente velato in quota, per leggera polvere desertica in sospensione. Le temperature massime subiranno un lieve aumento, con punte di oltre +30°C in città, e valori anche sopra i +32°C in provincia. Sulle coste soffieranno le brezze, con il “vento cavaliere” pronto a rafforzarsi sullo Stretto, con raffiche fino a oltre 30-40 km/h. I mari si presenteranno quasi calmi, da poco mosso a mosso lo Stretto nella sua bocca più meridionale.

Inizio prossima settimana

L’inizio della prossima settimana vedrà ancora piena stabilità estiva, con giornate soleggiate e clima tipicamente estivo, con temperature massime non oltre la soglia dei +30°C +31°C. Almeno fino al 3 e al 4 di agosto dovrebbe essere assicurato un tipo di tempo stabile e soleggiato, senza troppi eccessi di caldo.