Meteo: residua instabilità sabato con clima più freddo, migliora domenica 30

Che tempo farà nei prossimi giorni nel Messinese e le tendenze nella prossima settimana

METEO MESSINA – Negli ultimi giorni il tempo nel Sud Italia è dominato da una depressione, a carattere freddo, con un nocciolo di aria molto fredda in quota. E che continua a produrre ancora dell’instabilità, soprattutto sopra la superficie del mare, ancora relativamente tiepida (+19°C +20°C). Il forte gradiente termico verticale ha prodotto anche dei temporali, grandinigeni, che sono rimasti per varie ore stazionari in mare, interessando solo di striscio una parte del nostro territorio, sul versante tirrenico. Entro la nottata questo minimo depressionario si allontanerà sullo Ionio, producendo della residua instabilità domani, con degli acquazzoni e delle piogge residue fra l’area tirrenica e lo Stretto.

Sabato 29 novembre 2025

Al mattino avremo cieli che spazieranno dal parzialmente nuvoloso al molto nuvoloso, con tendenza a ulteriore incremento della nuvolosità che darà origine a precipitazioni a carattere sparso, maggiormente probabili sull’area fra Capo Calavà e Capo Peloro. Queste precipitazioni saranno intervallate da pause asciutte lunghe. Fra il pomeriggio e la serata si apriranno spazi soleggiati un po’ più ampi. Il tempo continuerà a rimanere freddo e instabile fino alla serata, con altre precipitazioni sparse. Le temperature massime non supereranno i +16°C +17°C sul livello del mare. Minime sui +12°C. Venti moderati di Maestrale. Mari poco mossi, un po’ mosso il Tirreno

Domenica 30 novembre 2025

Alle prime luci dell’alba resisterà una nuvolosità medio-bassa sullo Stretto e sulla costa tirrenica, con possibili residue piogge al primo mattino (probabilità bassa), ma con tendenza a rapido miglioramento e l’apertura di ampie schiarite e spazi di sole un po’ ovunque. L’allontanamento verso lo Ionio del minimo di bassa pressione manterrà attivo un flusso di fredde correnti settentrionali che causeranno un ulteriore calo termico. Le massime non dovrebbero superare i +16°C in pieno giorno, mentre le minime si porteranno sotto i +11°C. Mari poco mossi.

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

Dopo un lunedì 1 e martedì 2 dicembre prevalentemente soleggiati, con un pochino di freddo al mattino e nelle ore notturne, da mercoledì 3 dicembre un nuovo peggioramento potrebbe coinvolgere le aree ioniche. In questo caso le precipitazioni dovrebbero coinvolgere più i settori sud della provincia. Ma per ulteriori chiarimenti, sull’intensità e durata dei fenomeni, vi rimando ai prossimi aggiornamenti.