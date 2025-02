Meteo. Sabato irrompe il maltempo, temperature in picchiata domenica

La depressione, prima di allontanarsi verso lo Ionio, il 15 febbraio apporterà un po' di piogge e rovesci pure nel Messinese

METEO MESSINA – Nelle prossime ore una perturbazione a carattere freddo, con a seguito aria più fredda dal Nord Europa, farà il suo ingresso sul Mediterraneo, apportando condizioni di maltempo su diverse regioni italiane. La formazione di una depressione sui mari attorno l’Italia influenzerà negativamente il tempo sull’Italia, con il maltempo che insisterà sul Sud Italia. Sull’Appennino tornerà la neve, fin sotto i 1000 metri, mentre su alcune aree adriatiche i fiocchi di neve potrebbero spingersi fino a quote collinari. L’aria fredda in quota, inoltre, interagendo con masse d’aria più umide e tiepide nei bassi strati, sta originando pure delle grandinate. La depressione, prima di allontanarsi verso lo Ionio, domani apporterà un po’ di piogge e rovesci pure per il Messinese, dopo il primo passaggio della notte, con piogge e qualche temporale, anche di carattere grandinigeno. Da segnalare anche un notevole abbassamento delle temperature, atteso nella serata di domani, per l’arrivo di aria più fredda dal Nord Europa, che spingerà i termometri sotto la soglia dei +10°C.

Sabato 15 febbraio

Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso, con spazi di sole alternati ad annuvolamenti che diverranno sempre diffusi, fino a coprire il cielo. Fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio il passaggio del fronte freddo legato alla depressione apporterà un po’ di maltempo, con piogge, rovesci e anche temporali, che dall’area tirrenica si estenderanno verso l’area dello Stretto e la costa ionica. La fenomenologia, pur attenuandosi nel corso del pomeriggio, cesserà definitivamente non prima della serata, quando sul Messinese irromperanno fredde e moderate correnti di maestrale, che renderanno il clima abbastanza frizzante. Sui Nebrodi si potrà vedere qualche nevicata, a partire dai 1000/1100 metri. In riva al mare la colonnina di mercurio si attesterà sui +10°C. Mari mossi.

Domenica 16 febbraio

Ci attende al mattino ancora una residua instabilità lungo la costa tirrenica e sullo Stretto, con cielo irregolarmente nuvoloso, accompagnato da piogge isolate e qualche locale e isolato rovescio. Tempo più asciutto e soleggiato sulla costa ionica. In tarda mattinata si apriranno maggiori schiarite, con un cielo pronto a divenire parzialmente nuvoloso, fino a poco nuvoloso lungo la bassa costa ionica Messinese. Nel pomeriggio e in serata prevarranno un cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutti i settori. Venti da deboli a moderati settentrionali. Mari da poco mossi a mosso solo il Tirreno.