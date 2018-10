Altra giornata di maltempo domani, forte sciroccata in mattinata

Dopo le forti piogge e i nubifragi che nella giornata odierna hanno colpito la città, ed in modo particolare i quartieri della zona sud, dove si sono accumulati fino ad oltre 100 mm di pioggia in poche ore, il tempo continuerà a rimanere ancora fortemente instabile, fino a tutta la giornata di domani. Difatti il cuore di questa estesa ed intensa perturbazione, che ormai sta interessando un po' tutta l’Italia, raggiungerà il messinese non prima della serata di domani, quando il passaggio di un intenso fronte freddo da ovest riuscirà a scacciare via le pericolose correnti sciroccali nei bassi strati.

Già a partire dalle prime ore di domani, lunedì 29 ottobre, ci toccherà fare i conti con un’altra fase di severo maltempo per il rapido sviluppo di un profondo ciclone (extratropicale) che dalle Baleari tenderà a risalire in direzione della Costa Azzurra (traiettoria davvero insolita), provocando un brusco tracollo della pressione barometrica.

Questo improvviso calo della pressione barometrica richiamerà, verso il Tirreno, un impetuoso flusso sciroccale che si intrufolerà sullo Stretto di Messina, con una intensa ventilazione da S-SE e SE che eccederà la soglia d’attenzione in mattinata, con raffiche che potranno sfondare la soglia dei 70-80 km/h in città, e picchi anche sui 90-100 km/h lungo l’imboccatura nord dello Stretto, fra Villa San Giovanni e Capo Peloro, e la limitrofa costa tirrenica.

Questi impetuosi venti di scirocco, che domani in mattinata causeranno non pochi disagi, precederanno l’arrivo, da ovest, della parte più intensa della perturbazione che nel corso della giornata raggiungerà la Sicilia, avvicinandosi al messinese, apportando piogge, rovesci e temporali che si dovrebbero nella prima fase si dovrebbero concentrare sul settore ionico, per poi risalire lungo il versante orientale dei Peloritani fino allo Stretto, riversando nuove piogge e rovesci.

Purtroppo, soprattutto sui rilievi, sono attese nuove intense precipitazioni che seppure di carattere intermittente rischiano di ingrossare ulteriormente molte fiumare, provocando nuove istantanee ondate di piena. La presenza dei forti venti di scirocco, particolarmente intensi nei medi e bassi strati, inclinando le imponenti nubi che si addosseranno sulla cima dell’Etna e dei Peloritani verso nord-nord/est, rischia di far sconfinare le piogge e i temporali anche su parte del versante tirrenico messinese, dove una volta cessato lo scirocco si potrebbero verificare piogge molto intense e forti temporali che rischiano di persistere per diverse ore sulle medesime aree.

Lo scirocco continuerà a spirare molto forte fino al tardo pomeriggio/sera sullo Stretto e sullo Ionio, condizionando in negativo il tempo su questi settori. Solo dalla serata, col passaggio del fronte freddo da ovest, i caldi e umidi venti di scirocco verranno sostituiti da più freschi e moderati venti di libeccio che provocheranno anche un significativo calo delle temperature. In questo caso, “la linea di convergenza” al suolo fra lo scirocco e il libeccio, al termine della burrasca di scirocco, produrrà nuovi temporali che avanzeranno da ovest verso est, coinvolgendo più direttamente anche la fascia tirrenica, oltre allo Stretto e al litorale ionico. Va detto che, come capita spesso in questi contesti, il suddetto fronte, in caso di un ulteriore intensificazione dei venti di ostro e scirocco, potrebbe rallentare o ritardare il suo ingresso sul messinese, rischiando di posticipare l’arrivo dei rovesci e dei temporali che rischiano di essere localmente molto intensi e caratterizzati da elevatissimi indici di rain/rate (intensità della pioggia). Solo da martedì mattina il tempo tornerà a migliorare.

Quella di domani sarà una giornata critica anche per quel che riguarda le mareggiate prodotte dai forti venti di scirocco. I venti intensi da SE e S-SE solleveranno un imponente moto ondoso, con onde di “mare vivo” che potranno raggiungere i 3,0-4,0 metri di altezza sullo Ionio. Quest’ultime in giornata si propagheranno all’interno dello Stretto di Messina, sotto forma di onde lunghe da S-SE pronte a infrangersi con grande impeto sulle spiagge della città, aggravando ulteriormente il fenomeno dell’erosione, rischiando di mangiarsi interi pezzi di litorale, da sud a nord. Le ondate sollevate dallo scirocco arrecheranno nuovi danni, specie in quei tratti già duramente vulnerati dall’erosione, come in via Veglia a Tremestieri o a Galati. Mentre l’approdo di Tremestieri si renderà nuovamente inutilizzabile per l’ingresso di nuova sabbia all’interno del bacino.

Daniele Ingemi