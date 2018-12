Dai Balcani sfonda aria fredda, incertezze per il Capodanno

Nelle ultime ore spifferi di aria più fredda, d’estrazione polare continentale, hanno raggiunto il bacino centrale del Mediterraneo, sotto forma di moderati venti di tramontana e grecale che hanno provocato un abbassamento delle temperature, su valori al di sotto dei +10°C.

Il clima frizzante di queste ore, legato a queste infiltrazioni di aria più fredda dai vicini Balcani, si accompagnerà ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone europeo, che dal vicino Atlantico estende la propria coperta fino all’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e maggiormente soleggiato.

Nella giornata di oggi, giorno di Santo Stefano, il tempo andrà gradualmente a migliorare anche se al mattino resisterà un po' di nuvolosità passeggera sulle coste tirreniche. Il rialzo della pressione atmosferica e l’avvento di masse d’aria moderatamente fredde e più secche in quota enfatizzeranno il miglioramento che proseguirà anche per la giornata di domani, giovedì 27 dicembre, che sullo Stretto dovrebbe trascorrere all’insegna di cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, in un contesto climatico un po’ freddo.

Le temperature massime, in pieno giorno, non supereranno i +14°C +15°C, mentre di notte le minime potranno scivolare al di sotto dei +11°C +10°C. Nella piana fra Milazzo e Barcellona, al primo mattino, si potranno registrare minime sui +5°C.

Anche la giornata di venerdì 28 dicembre trascorrerà all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato, anche se nel corso del giorno non mancherà il transito di veloci addensamenti, da nord verso sud. I venti soffieranno molto deboli da Nord e NO, rendendo tutti i mari quasi calmi. Le temperature sono previste in lieve aumento, con massime che potranno superare i +16°C, localmente pure +17°C.

Quella di sabato 29 dicembre sarà all’inizio una giornata stabile e soleggiata. Dal pomeriggio pero è atteso un progressivo incremento della copertura nuvolosa da Ovest per il sopraggiungere di un fronte, composto per lo più da nubi stratificate, molto compatte. I venti, molto deboli, tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali, rendendo i mari quasi calmi.

Per i giorni a cavallo fra il 30 e il 31 dicembre gli ultimi aggiornamenti dei simulatori numerici a nostra disposizione prefigurano un graduale calo della pressione atmosferica, fra basso Tirreno e Ionio, che potrebbe aprire la strada ad un nuovo peggioramento, ancora tutto da valutare, sia come tempistica che intensità.

Trattandosi di un altro fronte freddo da Nord potrebbe essere alquanto veloce, ed essere seguito dall’ingresso di aria più fredda che proprio per il periodo di Capodanno potrebbe far abbassare le temperature su valori al di sotto delle tipiche medie stagionali.

Daniele Ingemi