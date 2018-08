Fra sole e nubi in risalita da Sud, da venerdì sarà piena estate

Dopo la fase instabile che ha caratterizzato lo scorso fine settimana, con diffusi temporali di calore che hanno innaffiato in modo irregolare buona parte del nostro territorio, la pressione è andata ad aumentare, favorendo una progressiva stabilizzazione della colonna d’aria. Nonostante questo miglioramento nei bassi strati rimarrà attiva una ventilazione dai quadranti orientali, soprattutto sullo Ionio, che nelle ore più calde del giorno contribuirà a creare nuove situazioni d’instabilità, sui rilievi più interni, dove si potrebbero formare nuovi temporali di calore, seppur molto localizzati, alle aree montuose. Inoltre, la Sicilia continuerà ad essere interessata, molto marginalmente, da una circolazione depressionaria latente in quota (upper level low) che in queste ore continua a dispensare furiosi temporali fra le coste tunisine e il mar Libico.

Nella giornata di domani aria umida in quota, associata a questa debole area di bassa pressione in quota, riuscirà a spingersi (da Sud) fino allo Stretto, portando qualche annuvolamento medio-basso. Ma si tratterà appunto di nubi innocue e improduttive. Solo sui rilievi più interni, fra Nebrodi e Etna, si potrà sviluppare qualche improvviso temporale di calore, di brevissima durata, in rapido diradamento durante le ore serali. Maggiori schiarite si vedranno nel corso della serata e della nottata successiva. I venti spireranno molto deboli o deboli, da NE sul Tirreno, da Sud nello Stretto e da Est sullo Ionio. Mari generalmente calmi o quasi calmi, ma con moto ondoso in lieve aumento sullo Ionio, per l’ingresso di onde lunghe da SE.

Anche la giornata di giovedì 9 agosto 2018 sarà condizionata da cieli pronti a spaziare dal poco nuvoloso al parzialmente nuvoloso o nuvoloso, per nubi per lo più medie che risaliranno da Sud verso le coste del messinese. Qualche addensamento un po' più compatto in mattinata si vedrà fra la costa ionica e lo Stretto di Messina. Nel corso del pomeriggio non si può escludere lo sviluppo di qualche isolato temporale di calore lungo le aree montuose più interne, fra Nebrodi e Etna. Si tratterà comunque di fenomeni molto isolati e di brevissima durata. Il clima resterà sempre caldo e molto umido, con temperature massime pronte a superare la soglia dei +30°C e minime sui +25°C. Venti deboli a regime di brezza lungo i litorali. Mari quasi calmi o poco mossi. Solo lo Ionio potrebbe risultare un po' mosso, per l’arrivo di onde lunghe o molto lunghe da SE (create dai venti orientali attivi sul basso Ionio).

Da venerdì 10 agosto 2018, con il dissipamento di quella modesta circolazione di bassa pressione in alta quota il tempo tornerà a divenire maggiormente stabile e soleggiato su gran parte del messinese, con ampi spazi soleggiati e pochissime nubi, relegate per lo più ai rilievi più interni. Le temperature rimarranno in linea con le medie agostane, seppur accompagnate da tassi di umidità alti lungo le aree costiere. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali, con il ritorno del “vento cavaliere” (o grecalotto) sullo Stretto di Messina.

Daniele Ingemi