Si spalanca la porta atlantica, domani forte maltempo sull'area tirrenica

Nonostante la presenza di indici negativi la porta dell’Atlantico si è appena aperta, con una serie di perturbazioni e sistemi frontali oceanici che da Gibilterra e dalla Spagna si preparano ad investire la Sardegna e la Sicilia, portando con sé nuove piogge, rovesci, temporali e anche venti dai quadranti occidentali, burrascosi in mare aperto. Il rapido avvicinamento da ovest di un nuovo sistema frontale, seguito da intensi venti di ponente e maestrale, causerà un nuovo peggioramento che stavolta interesserà principalmente la costa tirrenica.

Qui domani si potranno registrare accumuli pluviometrici davvero abbondanti, specie sulla fascia costiera che va da Sant’Agata fino al barcellonese, e sul versante settentrionale dei Nebrodi.

Difatti quella di domani, martedì 27 novembre, sarà un’altra giornata caratterizzata dal tempo instabile e inaffidabile, anche se al mattino non mancheranno delle schiarite, con spazi soleggiati, soprattutto fra lo Stretto di Messina e il litorale ionico.

In mattinata lungo le coste tirreniche sussisterà il rischio di vedere delle piogge e dei rovesci, in rapido transito da ovest verso est. Entro la serata il transito di un nuovo sistema frontale proveniente dal sud della Sardegna causerà un nuovo peggioramento che coinvolgerà il messinese tirrenico e lo Stretto di Messina, con l’arrivo di piogge più organizzate e dei rovesci, sempre più frequenti dalla serata.

In questa fase non bisognerà escludere la possibilità di vedere qualche locale manifestazione temporalesca e persino qualche occasionale grandinata. Su alcune località della costa tirrenica gli accumuli potrebbero divenire davvero abbondanti, tanto da favorire l’ingrossamento di diversi torrenti e corsi d’acqua.

Ma l’elemento saliente del giorno sarà rappresentato dall’irrompere di intensi venti, da Ovest e O-SO, che potranno raggiungere lo status di burrasca sul Tirreno, in mare aperto, rendendo quest’ultimo agitato in prossimità delle Eolie, per onde di “mare vivo” alte anche più di 3.0-4.0 metri. Qualche raffica, isolata, da Ovest, fra la mattinata e il primo pomeriggio, potrà scivolare sullo Stretto e lungo la costa ionica (effetto sottovento). Le pessime condizioni del Tirreno renderà proibitivi i collegamenti marittimi con le Eolie. Poco mosso lo Stretto, mosso lo Ionio.

Mercoledì 28 novembre persisterà l’instabilità sulle coste tirreniche e lungo l’area dello Stretto, con piogge e residui rovesci, a carattere intermittente e alternati a delle fasi asciutte, che si prolungheranno fino alle prime ore del pomeriggio. Sulle cime più alte dei Nebrodi potrebbero fare comparsa le prime spolverate di neve, a partire dalla cima di monte Soro. Dovrebbe andare meglio sulla costa ionica, dove prevarranno i cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, ma con scarso rischio di precipitazioni, soprattutto nell’area a sud di Roccalumera.

In serata ampie schiarite si faranno avanti un po' su tutti i settori, con la cessazione delle ultime residue piogge sull’area tirrenica e nebroidea. Le temperature sono previste in diminuzione, con massime non superiori ai +17°C +18°C e minime che potranno scendere al di sotto dei +13°C. Da giovedì 29 novembre tornerà a splendere il sole un po' su tutto il messinese, con il ritorno di cieli poco nuvolosi, o al più parzialmente nuvolosi.

Daniele Ingemi