Mezza Maratona di Messina, giovedì la presentazione e domenica la gara

Su un percorso di più di 21 km Messina ospiterà la manifestazione sportiva organizzata e promossa dalla Polisportiva Odysseus

MESSINA – Fervono i preparativi per l’appuntamento con la Mezza Maratona “Eufemio da Messina”, in programma domenica 11 gennaio 2026. Una giornata unica di sport e condivisione, pronta a regalare emozioni in serie. Il percorso di 21,097 km unisce la passione per la corsa alla bellezza del paesaggio messinese, tra mare e storia. La manifestazione podistica, organizzata e promossa dalla Polisportiva Odysseus Messina, sotto l’egida della Fidal, propone anche la “Shakespeare Run” di 10,548 km, per chi vuole misurarsi nella competizione su una distanza più accessibile, ma altrettanto intensa. Si gareggerà, infine, anche con la “Shakespeare Run – Young” riservata alle categorie (M/F) giovanili Esordienti, Ragazzi, Cadetti, ed il Fitwalking. Tutti i dettagli relativi all’evento verranno illustrati alla presenza dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa, in programma a Palazzo Zanca (Sala Ovale “A. Caponnetto”) giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 10.

Il programma e le limitazioni

Dopo la sosta forzata del 2025, in attesa del ritorno della Maratona nel 2027, il percorso, chiuso al traffico veicolare, parzialmente modificato rispetto alle passate edizioni, interesserà il centro cittadino, in particolare Viale Garibaldi, Via dei Mille e Viale San Martino, con il suggestivo passaggio a Piazza Duomo. Il giro di 5,274 km verrà completato due volte dagli atleti impegnati nella “Shakespeare Run” e quattro da quelli della Mezza Maratona, con partenza unica fissata alle ore 8.30 nei pressi di Piazza Unione Europea. Al termine, verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo, i primi tre atleti classificati (uomini e donne) delle categorie Fidal. I pettorali potranno essere ritirati in Piazza Unione Europea, nel Salone d’ingresso del Comune di Messina, sabato 10 dalle 16:00 alle 19:00 e domenica 11 gennaio (giorno di gara) dalle 7:00. Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici Timing Data Service.