Mezza maratona di Messina, in 350 al via. Aliberti: “Un occhio alla viabilità”

Quattro giri su un percorso di più di 5 km domenica mattina nel centro cittadino

MESSINA – Cresce l’attesa per la “Messina Half Marathon” in programma domenica 11 gennaio. Questa mattina, a Palazzo Zanca, è stata presentata in conferenza stampa la manifestazione podistica, organizzata e promossa dalla Polisportiva Odysseus Messina, sotto l’egida della FIDAL. Oltre alla Mezza Maratona “Eufemio da Messina”, di 21,097 km, nell’ambito dell’evento, si svolgeranno anche la “Shakespeare Run” di 10,548 km e la “Shakespeare Run – Young”, riservata alle categorie (M/F) giovanili Esordienti, Ragazzi, Cadetti, ed il Fitwalking.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, presso la Sala Ovale “A. Caponnetto”, sono stati illustrati tutti i dettagli. Saranno 350, complessivamente, tra tutte le gare, gli atleti partecipanti. L’organizzatore Antonello Aliberti si è soffermato sui vari temi e la valenza dell’appuntamento: “L’obiettivo era ripartire in maniera più tranquilla con l’Half Marathon. La Maratona, che abbiamo ideato nel 2008 e negli anni è andata molto bene nonostante le difficoltà. Dopo l’annullamento dell’edizione 2025 per questioni logistiche ha subito un altro stop. Riprenderà nel 2027 con tantissimi eventi e un percorso condiviso insieme all’Amministrazione Comunale ed a tutte le forze della città. Vogliamo esaltare Messina mostrando le sue bellezze, con un occhio alla viabilità, aspetto che rende sempre l’organizzazione parecchio complessa”.

Basile: “Prossimo anno ancora meglio”

Il sindaco Federico Basile ha sensibilmente rinnovato il suo supporto: “Accolgo con favore il ritorno in città di un evento importante. Si vuole ripartire con l’Half Marathon, pensando più in grande in vista della prossima edizione, con la voglia di fare ancora meglio. Mi piacerebbe che, intanto, la manifestazione possa avere una bellissima risposta in termini di partecipazioni e dunque invito tutti all’appuntamento di domenica 11”. Erano presenti alla conferenza stampa, inoltre, l’assessore comunale Massimiliano Minutoli; l’esperto allo sport del Comune di Messina, Francesco Giorgio; il consigliere comunale Raimondo Mortelliti e Silvio Costanzo, in rappresentanza della Polisportiva Odysseus.

Programma e percorso

Partenza unica, domenica 11 gennaio, fissata alle ore 8.30 nei pressi di Piazza Unione Europea. Il percorso, chiuso al traffico veicolare, parzialmente modificato rispetto alle passate edizioni, interesserà il centro cittadino, in particolare Viale Garibaldi, Via dei Mille e Viale San Martino, con il suggestivo passaggio a Piazza Duomo. Il giro di 5,274 km verrà completato due volte dagli atleti impegnati nella “Shakespeare Run” e quattro da quelli della Mezza Maratona. Al termine, verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo, i primi tre atleti classificati (uomini e donne) delle categorie FIDAL.