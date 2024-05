“Michelle” e “Aurora ti amo”: deturpata la pensilina appena installata a Marmora

A pochi giorni dalla sistemazione, spuntano scritte e dediche d'amore sui pannelli nuovi

MESSINA – Da una parte “Michelle” e un cuore. Dall’altra un classico “Aurora ti amo”. A pochi giorni dal montaggio, tanto da non essere nemmeno completa, la pensilina ATM posta alla fermata di Marmora è stata già presa di mira dai vandali. E così sono comparse due scritte, a deturpare i pannelli freschi freschi di stampa. La pensilina è stata montata una settimana fa e inaugurata sabato scorso dal presidente di Atm Pippo Campagna, con il vicesindaco Salvatore Mondello, la consigliera comunale Antonella Feminò e il signor Macrì (in foto).

La consigliera di Sud Chiama Nord, Antonella Feminò, ha espresso il proprio rammarico: “A nemmeno una settimana dal posizionamento della pensilina è stata subito deturpata. Mi auguro che ora non venga smontata e resti, soprattutto in vista dell’estate, ma va rispettato ciò che viene fatto per migliorare le cose. Davvero servono le telecamere in ogni parte della città per far sì che le cose non vengano vandalizzate?”.