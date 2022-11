Migliori bar d'Italia, tre sono in Sicilia. In provincia di Messina premiata Tenuta Anisita - Tempostretto

Il Gambero Rosso assegna tre Tazzine e due Chicchi al caseificio-caffetteria di San Filippo del Mela

Quali sono i migliori bar d’Italia secondo il Gambero Rosso? Nella nuova edizione della “Guida Bar d’Italia” sono 45 i locali in tutta Italia che raggiungono il massimo punteggio, tre Chicchi e tre Tazze. Solo tre sono in Sicilia: Sciampagna a Marineo (Pa), l’Antico Caffè Spinnato a Palermo, il Caffè Sicilia a Noto (Sr). In provincia di Messina spicca il risultato ottenuto da Tenuta Anasita. Il caseificio-caffetteria di San Filippo del Mela ha ricevuto tre Tazzine e due Chicchi, uno dei punteggi più alti di tutta la Sicilia.

