Migranti. Milazzo firma una convenzione per il progetto “Diagrammi”

La convenzione è stata firmata tra il Comune di Milazzo e la cooperativa Utopia. Obiettivo del programma l’integrazione socio-lavorativa dei migranti

MILAZZO – Al via una convenzione tra il Comune di Milazzo e la cooperativa Utopia, al fine di dare attuazione al progetto “Di.Agr.A.M.M.I” (Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholder e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto). Si tratta di un’iniziativa lanciata dal Ministero del Lavoro, destinata ai migranti regolarmente soggiornanti sul territorio, con l’obiettivo di favorire l’integrazione socio-lavorativa.

Il progetto, che si concluderà il prossimo giugno, vedrà operare la Federazione lavoratori agroindustria – Flai Cgil) in veste di soggetto proponente-capofila, l’Ats Utopia-Siapa e la Oxfam. Alla firma della convenzione hanno presenziato, in rappresentanza del Comune di Milazzo, l’assessore ai servizi sociali Pasquale Impellizzeri e l’assessore alle politiche giovanili, alla famiglia e alle pari opportunità Beatrice De Gaetano. Presente anche il presidente della cooperativa Utopia Francesco Giunta.

Impellizzeri ha sottolineato come il progetto rappresenti “una proposta di dignità, di qualità e di sfida realizzata mediante il protagonismo delle istituzioni, delle parti sociali ed economiche e del terzo settore” mentre De Gaetano ha sottolineato che il progetto “oltre a fornire la dovuta assistenza ai migranti che operano o voglio accedere nel mondo del lavoro, attraverso soprattutto il coinvolgimento delle imprese sane, punta anche a interventi sull’abitare e sui trasporti”.

In sinergia con il progetto, presso il settore servizi sociali del Comune sarà anche attivo uno sportello di consulenza legale per i migranti attivo ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00