Migranti. Tragico naufragio: sei corpi senza vita recuperati, le ricerche continuano

Le vittime complessivamente sono7, perché oltre alle sei rinvenute in mare, c’è una donna arrivata ieri senza vita

ROCCELLA JONICA – Sono 6 i corpi senza vita del tragico naufragio avvenuto ieri al largo delle coste della Locride ritrovati fino a questo momento, numero purtroppo destinato ad aumentare perché ormai sono quasi nulle le speranze di ritrovare qualche migrante ancora in vita. Le vittime complessivamente sono 7, perché, oltre alle sei rinvenute in mare, c’è una donna arrivata ieri senza vita.

Le ricerche in mare proseguiranno anche oggi, con la Guardia Costiera che ha messo in campo vari mezzi navali, tra cui la Nave Dattilo con a bordo anche medici del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. Secondo le testimonianze dei soccorritori e dei superstiti, tra le persone disperse in mare ci sarebbero 26 bambini, anche neonati, ed intere famiglie dell’Afghanistan.