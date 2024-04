Milazzo. 14enne ustionato durante grigliata, si indaga sulle cause

Il ragazzino si trova ora al Centro grandi ustioni di Palermo

MILAZZO – Una grigliata di Pasquetta finita nel peggiore dei modi per un quattordicenne di Milazzo. Il giovane si trovava con amici nella zona di Ponente, nelle vicinanze dell’ex discoteca “Le Cupole”, quando è stato investito dal ritorno di fiamma del barbecue, riportando ustioni sul volto e in diverse zone del corpo.

Subito allertati, i sanitari hanno disposto il trasferimento in urgenza in elisoccorso presso il Centro grandi ustioni di Palermo. Ferite anche per due giovani presenti, ma da una prima diagnosi non risulterebbero gravi.

Adesso si indaga sulle cause che hanno determinato il ritorno di fiamma, ma non si esclude che possa essere stato causato dal vento.