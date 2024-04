È stato portato in elisoccorso a Palermo

MILAZZO – Un barbecue in spiaggia a Ponente per Pasquetta. A causa probabilmente del vento, le fiamme hanno colpito un quattordicenne. Le ustioni, in diverse parti del corpo, hanno reso necessario il trasferimento del 118, in elisoccorso, dall’ospedale di Milazzo al Centro grandi ustioni di Palermo.